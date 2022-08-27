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Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

27.08.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki mücadele yarın saat 21.45'te başlayacak.

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