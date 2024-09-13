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Galatasaray, transferin son gününde 2 kanat oyuncusu birden indirdi! Sarı-kırmızılıların Almanya çıkarması sonuç verdi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.09.2024 13:03
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Transfer perdesinin kapanmasına saatler kala Galatasaray'dan iki hamle aynı anda geldi. Sarı-kırmızılılar kanat transferi olan Roland Sallai ve Ruben Vargas ile anlaşmaya vardı. Kerem ve Zaha'nın satılmasının ardından hücum rotasyonunda eksilen Galatasaray, yaptığı bu iki hamleyle takımı rahatlattı.

Galatasaray, transferin son gününde 2 kanat oyuncusu birden indirdi! Sarı-kırmızılıların Almanya çıkarması sonuç verdi...
Roland Sallai

Roland Sallai

MAC Macaristan
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Freiburg
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Galatasaray taraftarının beklediği kanat transferleri sonunda geldi. Sarı-kırmızılılar uzun uğraşlar sonucu yaptığı pazarlıklarda sona geldi ve iki oyuncuyla anlaşma sağladı.

SALLAI İKNA EDİLDİ

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Freiburg forması giyen 27 yaşındaki Roland Sallai ile görüşen Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncuyu kısa süre içinde ikna etti. Sarı-kırmızılılar Sallai için Freiburg'a 6 milyon Euro bonservis + bonus verecek.

VARGAS TRANSFERİ DE BİTTİ

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Transferde gaza basan Galatasaray, Sallai'nin ardından Augsburg forması giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ruben Vargas ile de anlaştı. Sarı-kırmızılıların Augsburg'a 10 milyon Euro'ya yakın bir bonservis ücreti ödeyeceği konuşuluyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Galatasaraylı yöneticilerin bu iki transferi bitirmek için Almanya'da olduğu ve yoğun uğraşlar verdiği aktarıldı.

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transfer galatasaray
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