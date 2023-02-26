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Okan Kocuk'un Alanyaspor maçında yaptığı hatalar sonrası Galatasaray taraftarı çıldırdı! "Bu lig bitmez"

26.02.2023 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazırlık karşılaşmasında Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Okan Buruk kaleyi Okan Kocuk'a emanet ederken, 27 yaşındaki eldivenin yaptığı hatalar sonrası Sarı-Kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi. İşte detaylar...

Okan Koçuk

Okan Koçuk

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Ülkemizi derinden üzen Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli iki büyük depremin sonrası Süper Lig, bu hafta yeniden başladı. Söz konusu araya lider giren Galatasaray, oynadığı ilk hazırlık maçında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalırken, Pendikspor'u ise 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

OKAN KOCUK'UN HATASI GÜNDEM OLDU

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Sarı-Kırmızılılar, hazırlık maçlarının 3.'sünde bu kez Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Hızlı başlayan karşılaşmanın henüz 17. dakikasında Cavaleiro'nun attığı golle 1-0 geriye düşen Galatasaray'da yenilen bu golde Okan Kocuk gündem oldu.

Orta sahada kaptırılan topta Cavaleiro'nun ara pasında topu Efkan ile buluşturdu. Bu esnada kalesini terk eden Okan Kocuk dönen topta fazla önde olduğu gerekçesiyle gole engel olamadı.

"OKAN KOCUK'LA BU LİG BİTMEZ"

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Karşılaşmanın 27. dakikasında ikinci kez benzer bir hatayı yapan Okan Kocuk sosyal medyada büyük tepki aldı. Bazı taraftarlar paylaşımında bulundu "Muslera'nın iyileşmezse, Okan Kocuk ile bu lig bitmez"

İŞTE O POZİSYONLAR VE SOSYAL MEDYADA OKAN KOCUK TEPKİLERİ

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