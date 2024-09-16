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Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Ajax'tan tepki! Taraftarlar karakola saldırdı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.09.2024 22:00
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Temsilcilerimizden Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi olan Ajax'ın taraftarları sosyal haklar sebebiyle grev yapan polislere tepki göstererek karakola saldırdı.

Hollanda’da polisler erken emeklilik ve sosyal haklar konusunda hükümetin yetersiz kaldığı gerekçesiyle grev yapıyor. Bu sebeple 28 Ağustos 2024 tarihinden beri Eredivise ligi'nde birçok karşılaşma stadyumda polis bulunmadığından dolayı iptal ediliyor.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılması planlanan Ajax – FC Utrech maçı da bu sebepten dolayı iptal edilmişti.

Bu duruma sinirlenen bazı Ajax taraftarları ülkenin başkenti Amsterdam’da olay çıkardı.

“BU GREV AJAX’I HEDEF ALIYOR”

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Yaşanan bu grev sebebiyle takımlarının uzun süredir maç yapamadığını belirten Ajax taraftarları, şehir merkezinde yer alan karakolun önünde serzenişte bulundu.

Taraftar grubunun basın sözcüsü, “Polisler grevlerini Ajax’ı zayıflatmayı hedef alarak planlıyor.” açıklamasını yaparken polisler, taraftar grubunun dağılması yönünde çağrıda bulundu.

KARAKOLA SALDIRDILAR

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Polislerin uyarısını dikkate almayan taraftarlar dağılmadı. Taraflar arasındaki gerginliğin giderek büyümesi üzerine taraftarlar,polis karakoluna saldırdı. Hollanda basınından gelen bilgilerde polis arabalarının ve karakolun zarar gördüğü belirtilirken, Amsterdam polisi çıkan karmaşayı kontrol altına aldığı bildirildi.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'I KONUK EDECEK

Avrupa Ligi

Bu sezon ilk kez 36 takımla oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizden Galatasaray ve Beşiktaş, Hollanda Eredivisie ekibi Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Açılış maçını Beşiktaş ile yapacak olan Hollanda ekibi son maçını da Galatasaray ile oynayacak.

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AFC Ajax avrupa ligi beşiktaş galatasaray
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