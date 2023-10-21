Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya! Dev derbide sürpriz tercihler, Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan ezber bozan ilk 11 kararı...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Mücadele öncesi yaşanan son gelişmeler ve dev derbiden detaylar ise şu şekilde;

EKSİKLER

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hakim Ziyech'in Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali bulunuyor.

Beşiktaş'ta ise sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın yanı sıra Umut Meraş ve Eric Bailly'nin derbide forma giymesi beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Bakhtiyor, Amir Hadziahmetovic, Tayfur, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar.

G.SARAY, LİGDE SON 7 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Antalyaspor'u mağlup etti.

ASLAN, SAHASINDA KAYBETMEYİ UNUTTU

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 20 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 20 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 18 galibiyet, 2 beraberlik aldı

CİMBOM, SON 22 RESMİ MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, son 22 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 16 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

ICARDI, 14 MAÇTA 12 GOL ATTI

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, takımının gol yollarındaki en etkili ismi olarak öne çıkıyor.

Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 14 resmi karşılaşmada 12 kez ağları havalandırdı.

Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 8, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 4 kez topu filelere gönderdi.

BURAK YILMAZ'IN İLK DERBİ HEYECANI

Şenol Güneş'in vedasının ardından kendini kulübede bulan teknik sorumlu Burak Yılmaz, yeni başladığı kariyerinin ilk derbi heyecanını Galatasaray deplasmanında yaşayacak.

Aktif futbolculuğunun ardından başladığı teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Yılmaz, futbolculuk kariyerinde çeşitli başarılara imza attığı eski takımı Galatasaray'ın karşısına bu sefer rakip teknik adam sıfatıyla çıkacak.

RASHICA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Milot Rashica, geçen sezon formasını giydiği Galatasaray'ın bu sefer rakibi olacak.

Beşiktaş'a transferi sonrasında iki kulüp arasında gerilime neden olan siyah-beyazlı oyuncu, geçen sezon sarı-kırmızılı forma altında 30 maçta görev yapmış ve attığı 6 golle Galatasaray'ın şampiyonluğunda pay sahibi olmuştu.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 354. DERBİ

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 354. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 353 maçın 125'ini Galatasaray, 114'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 493 gole, siyah-beyazlılar 463 golle karşılık verdi.

LİGDE GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 130 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 48, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 159, siyah-beyazlılar 139 gol kaydetti.

RAMS PARK'TAKİ MAÇLAR

Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.

Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 13 kez ağırlayan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 21 gole karşılık, kalesindeki 9 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 6 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, taraftarı önündeki bu müsabakalanda 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

"Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 6 maçta 11 gol atıp, 3 gol yedi. Galatasaray, 3 mücadelede kalesini gole kapatırken, diğer 3 karşılaşmada rakibine 1'den fazla gol şansı vermedi.

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 derbide galibiyet sayısında Beşiktaş'ın 5-4 üstünlüğü bulunuyor.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 5, Galatasaray ise 4 galibiyet aldı. Bir müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlıların attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 11 golle karşılık verdi.

ALİ SAMİ YEN'DE 300. RESMİ MAÇ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceği derbiyle, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki 300. resmi maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray, 15 Ocak 2011'de Hollanda temsilcisi Ajax ile yapılan özel maçla açılan yeni evinde 299 resmi karşılaşmayı geride bıraktı.

"Cimbom"un şu anki adıyla RAMS Park'ta yapacağı Beşiktaş derbisi, 300. resmi maç olarak kayıtlara geçecek.

Seyrantepe'de yapılan 299 resmi müsabakada sarı-kırmızılı takım, 193 kez kazandı. Taraftarı önündeki 61 müsabakayı beraberlikle tamamlayan Galatasaray, 45 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, iç sahada attığı 629 gole karşılık kalesinde 293 gol gördü.

REKABETİN GOLCÜLERİ

İki takım arasındaki rekabette Beşiktaş'ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en skorer futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey, 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor.

Galatasaray'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. Galatasaray'da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü var.

BİR MAÇTA EN ÇOK GOL ATANLAR

İki takım arasındaki rekabette bir maçta en çok gol atan futbolcu, sarı-kırmızılıların efsanelerinden Gündüz Kılıç.

Galatasaraylı futbolcu, 30 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'nda yapılan ve Galatasaray'ın 9-2 kazandığı tarihi maçta fileleri 5 kez havalandırarak, rekabetin bir maçta en çok gol atan ismi unvanını yıllardır kimseye bırakmadı.

Ayrıca, Beşiktaşlı Hakkı Yeten, Şükrü Gülesin, Recep Adanır ve Feyyaz Uçar ile Galatasaraylı Mehmet Leblebi, Gündüz Kılıç, Eşref Aykaç, Süleyman Tekil, Saffet Sancaklı, daha sonra Beşiktaş forması da giyen Adrian Ilie ile Milan Baros, bir maçta üçer gol atma başarısını gösterdi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan Milli Küme karşılaşmasında elde edildi.

Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.

EN ÇOK OYNAYANLAR

Rekabette en çok forma giyen oyuncuların başında Beşiktaşlı Şeref Görkey geliyor.

Şeref Görkey, siyah-beyazlı forma altında 63 kez Galatasaray'a karşı forma giydi. İkinci sırayı 61 maçla yine Beşiktaşlı Hakkı Yeten alıyor.

EN GOLLÜ MAÇLAR

Rakipler arasında şimdiye dek yapılan en gollü maçta, meşin yuvarlak toplam 11 kez ağlara gönderildi.

Galatasaray'ın 30 Haziran 1940'ta 9-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 11 gol, geride kalan 353 müsabaka içinde seri penaltılar dışında bir maçtaki en yüksek skor sayısı olarak tarihe geçti.

Rekabette ayrıca, 30 Nisan 1949'daki Basın Kupası maçını 5-4 Galatasaray, 6 Kasım 1955'teki İstanbul Ligi maçını da 5-4 Beşiktaş kazandı, filelere toplam dokuzar gol gitti.

İKİ TAKIMDA DA OYNAYANLAR

Rekabetin geçmişinde birçok futbolcu her iki takım formasını da giydi.

Son dönemde hem Beşiktaş hem de Galatasaray'da forma giyen oyuncular arasında Ali Çoban, Mirsad Kovacevic (Mirsad Güneş), Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Mehmet Aksu, Ayhan Akman, Emre Aşık, Adrian Ilie, Berkant Göktan, Okan Buruk, Mehmet Yozgatlı, Gökhan Zan, Serdar Özkan, Burak Yılmaz, Dany Nounkeu, Cenk Gönen, Caner Erkin, Ryan Babel, Gedson Fernandes ve Milot Rashica bulunuyor.

EN ERKEN DERBİYİ OYNADILAR

Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun ikinci haftasında BJK İnönü Stadı'ndaki Beşiktaş-Galatasaray (3-3) maçı, aynı zamanda lig tarihinin en erken derbisi olarak kayıtlara geçti.

1959 yılında başlayan ligde bundan önce "Üç büyükler" arasındaki en erken derbi, 1981-1982 sezonunun üçüncü haftasında yine Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılmıştı.

SEYİRCİ REKORU KIRILDI

Galatasaray ile Beşiktaş arasında 2013-2014 sezonundaki maçta Süper Lig tarihinin seyirci rekoru kırıldı.

Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti.

Ligin daha önceki seyirci rekoru, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 21 Eylül 2003 tarihinde yine Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbide 70 bin 125 kişiyle kırılmıştı.

YARIDA KALAN DERBİ

Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonunun 5. haftasında seyirci rekorunun kırıldığı derbi, saha olayları nedeniyle yarıda kaldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 22 Eylül 2013 tarihinde Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılan maçta siyah-beyazlılar, 18. dakikada Hugo Almeida'nın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Galatasaray, 59 ve 72. dakikalarda Didier Drogba'nın golleriyle öne geçti.

Maçta kaybolan süre oynanırken, Galatasaraylı Melo'nun 90+2. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından sahaya çok sayıda taraftar girdi. Bunun üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus, kalan 2 dakikayı oynatmadan soyunma odasına gitti ve maçı tatil etti. Türkiye Futbol Federasyonu, derbiyi 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil etti.





