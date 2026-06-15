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Galatasaray ve Fenerbahçe Emin Bayram transferinde karşı karşıya!

Galatasaray altyapısından yetişen Emin Bayram için sarı-kırmızılılar geri dönüş planı yaparken, Fenerbahçe'nin de devreye girmesi transfer yarışını kızıştırdı.

Galatasaray ve Fenerbahçe Emin Bayram transferinde karşı karşıya!
Burak Kavuncu

2024 yılında Galatasaray’dan Westerlo’ya transfer olan Emin Bayram, yeniden Süper Lig’in gündemine oturdu. Sarı-kırmızılılar, altyapısından yetişen 23 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için Belçika ekibiyle temaslara başladı.

GALATASARAY GERİ GETİRMEK İSTİYOR

Galatasaray ve Fenerbahçe Emin Bayram transferinde karşı karşıya! 1

Voetbalkrant’ın haberine göre Galatasaray yönetimi, eski oyuncusunu yeniden takıma kazandırmak için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, oyuncunun olası satışında yüzde 50 pay hakkının bulunması da transferde elini güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Galatasaray ve Fenerbahçe Emin Bayram transferinde karşı karşıya! 2

Öte yandan gelen bilgilere göre Fenerbahçe de Emin Bayram için fırsat kolluyor. Gazeteci Burhan Can Terzi’nin aktardığı iddiaya göre sarı-lacivertliler, genç stoperin durumunu yakından takip ediyor ve şartların oluşması halinde resmi adım atabilir.

WESTERLO BEDELİ BELİRLEDİ

Galatasaray ve Fenerbahçe Emin Bayram transferinde karşı karşıya! 3

Belçika temsilcisi Westerlo’nun Emin Bayram için yaklaşık 4 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

PERFORMANSIYLA FARK YARATTI!

Galatasaray ve Fenerbahçe Emin Bayram transferinde karşı karşıya! 4

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Belçika liginde Westerlo formasıyla tam 38 karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak istikrarlı bir grafik çizen, bu süreçte savunmadaki başarısının yanı sıra takımına 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı da sağlayan Emin Bayram, transfer piyasasını birbirine kattı.

Belçika'daki bu göz kamaştırıcı performansıyla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki milli stoper, yeni sezon öncesi iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer gündeminin ilk sırasına yerleşti. Bonservisini elinde bulunduran sarı-kırmızılıların yuvaya geri döndürmek istediği, sarı-lacivertlilerin ise yerli rotasyonunu güçlendirmek adına kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı genç savunmacı için İstanbul'un iki devi arasında kelimenin tam anlamıyla kıran kırana bir transfer derbisi yaşanıyor.

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