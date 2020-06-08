Galatasaray ve Fenerbahçe Mert Müldür için yarışıyor

İddiaya göre Mert, kulübün yöneticilerine Serie A’da kalmak ve Merih gibi kendisini göstermek istediğini söyledi. Ancak eğer kendisini kiralık göndermek istiyorlarsa babasının takımı olan Fenerbahçe’yi tercih ettiğini iddia ettiler.

FENERBAHÇE GENÇ ARIYOR… AMA GENÇLERİNE TEKLİF YAĞIYOR

Fenerbahçe alt liglerde oynayan gençlere yöneldi… her gün yeni bir transfer iddiası geliyor. Ancak sarı-lacivertli ekibin kadrosunda olan ama oynatmadığı genç oyunculara yurt dışından teklifler geliyor. Sezonu Rizespor’da kiralık tamamlayan Oğuz Kaan dışında, Muhammed ve Ömer Faruk’a pek çok takımdan teklif var. Daha önce M.City’nin 5 milyon euro teklif ettiği Oğuz Kaan’a, Fransa, Belçika ve Hollanda’dan bir teklif olduğu, ayrıca Mıuhammed için Portekiz’den Ömer Faruk içinse Avrupa’nın devlerinin sırada olduğu bildirildi.

