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Galatasaray Yeni Malatyaspor maçına hazır

27.11.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Ana bölümünde taktik çalışma yapılan antrenman, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray, akşam saatlerinde Malatya'ya giderek kampa girecek. Karşılaşma, yarın Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

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