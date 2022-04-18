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Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının ardından

18.04.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: - "Golü yiyince direncimiz kayboldu. Çünkü gelecekle ilgili ümidimiz yok"

İSTANBUL (AA) - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçta direnç gösteremediklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Arslan, hedefi olmayan iki takımın karşılaştığını belirterek, "Direnmeye çalışıyoruz. Beş hafta kaldı. Takım içerisinde motivasyonu yüksek tutmaya çalışıyoruz. İdmandan vazgeçen oyuncuları tekrar içeriye katmaya çalışıyoruz. Kolay bir durum değil. Maçta Galatasaray daha önce skoru bulabilirdi. Bizim de 1-2 net pozisyonumuz vardı. Biz golü yiyince direncimiz kayboldu. Çünkü gelecekle ilgili ümidimiz yok. 120 saniyede iki gol yedik." diye konuştu.

Galatasaray'da daha önce forma giydiğini hatırlatan Cihat Arslan, "Geçmiş ile bugün kavga ederse, en fazla zararı gelecek görürmüş. Hem Galatasaray'ın hem de bizim kongremiz var. Camiaların biraz daha bütünleşip, o bizim Avrupa'da şahlanan Galatasaray'ı inşa etmesini temneni ediyorum. Bizim de yeni bir ligde yeni bir inşa yapmamız lazım. Taşları bir dağıtacağız, sonra toparlayacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

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