SPOR

Galatasaray Ze Luis için yaptığı teklifin kabul edilmediği ortaya çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.01.2019 20:40 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olan Spartak Moskova'nın golcüsü Ze Luis, kulübünden ayrılmak istemediğini söyledi. Menajeri ise Galatasaray'ın ilgisini doğrularken, teklifin yeterli görülmediğini kaydetti.

Galatasaray Ze Luis için yaptığı teklifin kabul edilmediği ortaya çıktı

Galatasaray'ın golcü listesinin ilk sıralarında yer alan Spartak Moskova'nın 2021'e kadar sözleşmesi bulunan golcüsü Ze Luis, geleceği ile ilgili Rus basınına konuştu. Öte yandan menajeri, kulübün sahibi ve teknik direktör de trnasferle ilgili açıklamada bulundu.

Takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını belirten 28 yaşındaki oyuncu, "Başka takımların ilgisi güzel, bu işini doğru yaptığını gösteriyor ancak net olarak söylüyorum ki, ben Spartak Moskova'nın oyuncusuyum ve burada sözleşmemi tamamlamak istiyorum. Tamamen Spartak Moskova'ya odaklandım. Eğer kulübün ve benim ilgimi çeken bir teklif gelirse, oturur geleceği konuşuruz ancak şu anda Spartak Moskova'nın oyuncusuyum" dedi.

"İNGİLTERE'Yİ BEĞENİYORUM"

İngiltere Premier Lig'e gitmeyi hayal ettiğini kaydeden Ze Luis, "İngiltere'yi beğeniyorum, bunu hiçbir zaman inkar etmedim. Bunun için her şeyi yapacağım anlamına gelmiyor bu. Şu anda işimi yapıyorum gerisini zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.

MENAJERİ, "TEKLİFİ BEĞENMEDİLER" DEDİ

Ze Luis'in menajeri Manuel Pires de Galatasaray'ın ilgisini doğruladı ancak yapılan 7,5 milyon euroluk teklifin yeterli bulunmadığını söyledi.

Pires, Galatasaray'ın oyuncuyu istediğini doğrularken, "Galatasaray onu gerçekten istiyor ancak Spartak Moskova göndermeye hazır değil. Onlar Luiz Adriano, Fernando ve Ze Luis'i kadroda tutmak istiyor. Belki daha sonra Çin kulüplerinden gelebilecek iyi teklifleri kabul edebilirler ancak Galatasaray'ın yaptığı teklifi beğenmediler." diye konuştu.

KULÜP SAHİBİ, 47 MİLYON EURO İSTİYOR

Spartak Moskova Kulüp sahibi Leonid Fedun, oyuncusunu yüklü bir bonservis ile elden çıkarabileceğini kaydederken, "Ze Luis'i 3 milyon euroya satmam. Eğer Paredes'te olduğu gibi 47 milyon euro teklif ederlerse, neden satmayayım?" dedi. Teknik direktör Kononov ise, "Ze Luis bizimle çalışmaya devam ediyor. Gazetelerdeki haberleri görünce gülüyoruz." mesajını yolladı.

ZE LUIS KİMDİR?

Tam adı Jose Luis Mendes Andrade olan ve 1991 yılında Yeşil Burun Adaları'nda doğan Ze Luis, kariyerine ülkesinin Batuque takımında başladı. Daha sonra Portekiz'in Gil Vicente takımına giden golcü, Braga, Videoton ve Spartak Moskova takımlarında oynadı. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda 17 maçta 2 gol attı.

(Sporx)

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Diagne transferinde sıcak gelişme!Diagne transferinde sıcak gelişme!
Galatasaray'a transfer müjdesiGalatasaray'a transfer müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray spartak moskova

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Fikret Orman'a büyük şok

Fikret Orman'a büyük şok

Fenerbahçe, Serdar Aziz için kararını verdi

Fenerbahçe, Serdar Aziz için kararını verdi

Dev müjde! Transfer yasağı resmen kalktı

Dev müjde! Transfer yasağı resmen kalktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Menajeri açıkladı! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı...

Menajeri açıkladı! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı...

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Serdar Aziz'den G.Saray'a şoke eden sözler!

Serdar Aziz'den G.Saray'a şoke eden sözler!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray Ze Luis için yaptığı teklifin kabul edilmediği ortaya çıktı

G.Saray'a forvet transferinde kötü haber!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Galatasaray'a müjde! Charlie Austin'e izin çıktı

Galatasaray'a transfer müjdesi

Didier Drogba'dan Galatasaray paylaşımı geldi

Drogba G.Saray'ı unutmadı

G.Saray'a sürpriz forvet! Boyu 2,01...

G.Saray'a sürpriz forvet! Boyu 2,01...

Mustafa Cengiz: Transferde 4-5 oyuncuyla görüşüyoruz

'Transfer yüzünden hanım benimle konuşmuyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.