Galatasaray Ze Luis için yaptığı teklifin kabul edilmediği ortaya çıktı

Galatasaray'ın golcü listesinin ilk sıralarında yer alan Spartak Moskova'nın 2021'e kadar sözleşmesi bulunan golcüsü Ze Luis, geleceği ile ilgili Rus basınına konuştu. Öte yandan menajeri, kulübün sahibi ve teknik direktör de trnasferle ilgili açıklamada bulundu.
Takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını belirten 28 yaşındaki oyuncu, "Başka takımların ilgisi güzel, bu işini doğru yaptığını gösteriyor ancak net olarak söylüyorum ki, ben Spartak Moskova'nın oyuncusuyum ve burada sözleşmemi tamamlamak istiyorum. Tamamen Spartak Moskova'ya odaklandım. Eğer kulübün ve benim ilgimi çeken bir teklif gelirse, oturur geleceği konuşuruz ancak şu anda Spartak Moskova'nın oyuncusuyum" dedi.
"İNGİLTERE'Yİ BEĞENİYORUM"
İngiltere Premier Lig'e gitmeyi hayal ettiğini kaydeden Ze Luis, "İngiltere'yi beğeniyorum, bunu hiçbir zaman inkar etmedim. Bunun için her şeyi yapacağım anlamına gelmiyor bu. Şu anda işimi yapıyorum gerisini zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.
MENAJERİ, "TEKLİFİ BEĞENMEDİLER" DEDİ
Ze Luis'in menajeri Manuel Pires de Galatasaray'ın ilgisini doğruladı ancak yapılan 7,5 milyon euroluk teklifin yeterli bulunmadığını söyledi.
Pires, Galatasaray'ın oyuncuyu istediğini doğrularken, "Galatasaray onu gerçekten istiyor ancak Spartak Moskova göndermeye hazır değil. Onlar Luiz Adriano, Fernando ve Ze Luis'i kadroda tutmak istiyor. Belki daha sonra Çin kulüplerinden gelebilecek iyi teklifleri kabul edebilirler ancak Galatasaray'ın yaptığı teklifi beğenmediler." diye konuştu.
KULÜP SAHİBİ, 47 MİLYON EURO İSTİYOR
Spartak Moskova Kulüp sahibi Leonid Fedun, oyuncusunu yüklü bir bonservis ile elden çıkarabileceğini kaydederken, "Ze Luis'i 3 milyon euroya satmam. Eğer Paredes'te olduğu gibi 47 milyon euro teklif ederlerse, neden satmayayım?" dedi. Teknik direktör Kononov ise, "Ze Luis bizimle çalışmaya devam ediyor. Gazetelerdeki haberleri görünce gülüyoruz." mesajını yolladı.
ZE LUIS KİMDİR?
Tam adı Jose Luis Mendes Andrade olan ve 1991 yılında Yeşil Burun Adaları'nda doğan Ze Luis, kariyerine ülkesinin Batuque takımında başladı. Daha sonra Portekiz'in Gil Vicente takımına giden golcü, Braga, Videoton ve Spartak Moskova takımlarında oynadı. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda 17 maçta 2 gol attı.
(Sporx)
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