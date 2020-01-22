YURTHABER
  4. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.01.2020 09:42 | Son Güncelleme

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

İki takım arasında Rize'de oynanan turun ilk maçı 1-1 sonuçlanmıştı. İstanbul'daki müsabakada galip gelecek takım adını çeyrek finale yazdıracak. Galibiyetin yanı sıra Galatasaray 0-0 beraberlikte, Çaykur Rizespor ise 2-2 ve daha fazla gollü beraberlikte turu geçen taraf olacak. 90 dakikanın 1-1 sonuçlanması durumunda maç, uzatmalara gidecek.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Christian Luyindama ve Florin Andone, sıtma nedeniyle tedavi gören Henry Onyekuru ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

- Kupa yolu

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılı takım, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Çaykur Rizespor ise 4. turdan başladığı organizasyonda Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor'u kupa dışına itti. Karadeniz temsilcisi, 5. turda ise TFF 2. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'u eleyerek son 16 turuna kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı
Uğur Mumcu Kadıköy’de anılacakUğur Mumcu Kadıköy’de anılacak
Maltepe’de Çocuk Şenliği masal ile şenlendiMaltepe’de Çocuk Şenliği masal ile şenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Futbol Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Ocak Çarşamba

İmsak
06:47
Sabah
08:17
Öğle
13:20
İkindi
15:51
Akşam
18:14
Yatsı
19:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Küçükçekmece kışa hazır

Küçükçekmece kışa hazır

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.