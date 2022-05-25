YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Galatasaray'da Ali Tanrıyar anıldı

Galatasaray'da Ali Tanrıyar anıldı

25.05.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Ali Tanrıyar anıldı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Ali Tanrıyar, vefatının 5. yıl dönümünde anıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan anma mesajında, "1986-1990 yılları arasında görev yapan Galatasaray'ın efsane başkanı Dr. Ali Tanrıyar'ı aramızdan ayrılışının beşinci yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sultangazi’de gençler, diplomasi dünyasından uzman isimlerle buluşuyorSultangazi’de gençler, diplomasi dünyasından uzman isimlerle buluşuyor
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandıAntalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Malatya'da otlattığı büyükbaş hayvanın saldırısına uğrayan kişi öldüMalatya'da otlattığı büyükbaş hayvanın saldırısına uğrayan kişi öldü

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:39
Sabah
05:31
Öğle
13:06
İkindi
17:04
Akşam
20:31
Yatsı
22:14
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...

Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...

Kendine ait olmayan kollarıyla spor salonunda ağırlık kaldırıyor

Kendine ait olmayan kollarıyla spor salonunda ağırlık kaldırıyor

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Bir bedende tam 50 kişi! 4 yaşından bu yana mücadele ediyor

Bir bedende tam 50 kişi! 4 yaşından bu yana mücadele ediyor

Akılalmaz olay! Damat bayılınca gerçeği öğrendi

Akılalmaz olay! Damat bayılınca gerçeği öğrendi

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.