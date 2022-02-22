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Galatasaray'ın eski futbolcusu Saracchi, Levante ile anlaştı

22.02.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski futbolcusu Saracchi, Levante ile anlaştı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın eski futbolcularından Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, İspanya La Liga takımı Levante ile anlaştı.

İspanyol kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Saracchi ile 2024 yılına kadar anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre, 2024 yılından sonra da üç sezon opsiyonlu olmak üzere sözleşme uzatılabilecek. Saracchi, kariyerinde Copa Libertadores'i kazanmanın yanı sıra Arjantin Kupası ve River Plate ile Süper Kupa şampiyonluğu da kazandı.

Levante, La Liga'da 15 puanla son sırada bulunuyor.

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