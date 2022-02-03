YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Galatasaray'ın Fiorentina'dan kiraladığı Pulgar, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın Fiorentina'dan kiraladığı Pulgar, İstanbul'a geldi

03.02.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Fiorentina'dan kiraladığı Pulgar, İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın İtalya ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Şilili futbolcu Erick Pulgar, İstanbul'a geldi.

Şilili futbolcuyu, geldiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kulübün görevlileri karşıladı.

Orta sahada görev yapan 28 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılı takımın Antalya'daki kampına katılacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Abdi İbrahim Otsuka'dan kış depresyonu uyarısıAbdi İbrahim Otsuka'dan kış depresyonu uyarısı
CHP'li kadın milletvekilleri, Sedef Kabaş'ı cezaevinde ziyaret ettiCHP'li kadın milletvekilleri, Sedef Kabaş'ı cezaevinde ziyaret etti
Adanaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına devam ettiAdanaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına devam etti

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Şubat Perşembe

İmsak
06:39
Sabah
08:06
Öğle
13:23
İkindi
16:04
Akşam
18:30
Yatsı
19:51

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Perşembe

Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Polen Eczanesi
Atasehir
Ayşenur Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.