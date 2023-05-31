YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Galatasaray’ın şampiyonluğu Altay’a para kazandırdı

Galatasaray’ın şampiyonluğu Altay’a para kazandırdı

31.05.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir temsilcisi Altay, Süper Lig’de Galatasaray’ın şampiyon olmasıyla birlikte Kazımcan Karataş transferinden 2 milyon TL şampiyonluk bonusu kazandı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, yaz transfer döneminde 20 milyon TL bonservis bedeliyle Galatasaray’a sattığı Kazımcan Karataş’ın sarı-kırmızılı formayla Süper Lig’de şampiyonluk yaşamasıyla oyuncunun sözleşmesinde bulunan 2 Milyon TL’lik transfer bonusu devreye girdi. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 7’si ilk 11 olmak üzere toplam 10 maça çıkma başarısı gösterdi. Öte yandan Altay, 20 yaşındaki sol bek oyuncusunun bir sonraki satışından ise yüzde 20 pay alacak.

KAZIMCAN, ALTAY’DA PLAY-OFF ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMIŞTI

Altyapısından yetiştiği Altay’da 2019-2020 sezonunda profesyonel olan Kazımcan Karataş, daha sonraki 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlılarla 1. Lig’de play-off’tan şampiyonluk yaşayarak Süper Lig’e çıkma başarısı gösterdi. Altay’ın Süper Lig’de oynadığı 2021-2022 döneminde vazgeçilmezi olan genç oyuncu Galatasaray tarafından yaz transfer döneminde sarı-kırmızılılara katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ödemiş'te Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutladıÖdemiş'te Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutladı
Antalya'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandıAntalya'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
Sultangazi'de fırında çocuğa hakaret ettiği iddia edilen çalışan gözaltına alındıSultangazi'de fırında çocuğa hakaret ettiği iddia edilen çalışan gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 31 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:57
Sabah
05:43
Öğle
13:14
İkindi
17:07
Akşam
20:35
Yatsı
22:13

İzmir Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Çarşamba

Demir eczanesi
Cigli
Edikli eczanesi
Aliaga
Yeni sakran eczanesi
Aliaga
Filiz eczanesi
Bayindir
Tekin eczanesi
Bergama
Baran eczanesi
Karaburun
Dermanci eczanesi
Menemen
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kira anlaşmazlığı kanlı bitti! Emekli polis ev sahibi nişanlı çifti öldürdü

Kira anlaşmazlığı kanlı bitti! Emekli polis ev sahibi nişanlı çifti öldürdü

Anne DNA testi yaptırdı! Çıkan sonuca inanamadı... "Karışıklık..."

Anne DNA testi yaptırdı! Çıkan sonuca inanamadı... "Karışıklık..."

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Tren doluydu! Genç kızın yüzüne oturmak istedi

Tren doluydu! Genç kızın yüzüne oturmak istedi

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.