Galatasaraylı Babel Hollanda'da manşetlerde

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, politikacı Lilian Marijnissen'in yorumuyla birlikte ülkede gündem oldu.
Ryan Babel, elindeki 'Vergisiz Zenginlik' kitabıyla poz verirken olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Feyenoordlu futbolcu Jens Toornstra ise, "Bence hemşireler çok daha fazla kazanmalı, biz futbolcular ise çok daha az." şeklinde yaptığı yorumla manşete çıktı.
Hollandalı politikacı Lilian Marijnissen ise, Babel'in fotoğrafı ile Toornstra'nın sözlerini paylaşarak, "Farkı bulun." yazdı.
Babel, "Eğitimsiz biri, farkında olmadığı konularda fikrini dile getirmeye çalışır. Yanlış anladığı konularda diyaloğa girmekten keyif alır. Ancak, yanlış konularla insanların gündeminde yer almak istemem." cevabını verdi.
Politikacı Marijnissen, Babel'e cevap olarak, "Bu konu hakkında konuşalım. Ödediğin vergiler, şu an insanların tedavi görmesine, yardım almasına yarıyor. Hatta, bazen o vergilerle futbol oynadığın stadyumlar yapılıyor." ifadelerini kullandı.
(Sporx)
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