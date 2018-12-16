Mourinho ve Guardiola G.Saray'ın yıldızının peşinde!

İşte Türk basınında yer alan transfer iddiaları...

Türk basınında transfer haberleri (16 Aralık)

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta golcü transferi için Christian Benteke gündeme geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da forma giyen Benteke, Beşiktaş'a kiralık olarak teklif edildi. Belçikalı oyuncu, siyah-beyazlılara gelmeye sıcak bakarken, Ocak ayında görüşmelerin yapılacağı öğrenildi. (FUTBOLARENA)

Fenerbahçe, Antonio Sanabria’yı istiyor. İspanYOL medyasından El Mundo Deportivo, Real Betis’in 22 yaşındaki Paraguaylı forveti Sanabria’nın F.Bahçe’ye gideceğini kuvvetli bir ihtimal olarak gördü. 2016’da Roma’dan 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle Betis’in yolunu tutan Paraguaylı’nın bu sezon düşüş yaşadığı kaydedildi, F.Bahçe’de çıkış yaşayabileceği ifade edildi. (AKŞAM)

Avrupa kulüplerinin de takibinde olan ve Anderlecht, Lille, Stuttgart gibi takımlarınd a transfer etmek istediği Sivassporlu Emre Kılınç için İstanbul'un 3 büyük kulübü de devreye girdi. Burada eli en güçlü ekip Beşiktaş. Siyah Beyazlılar, ocak ayı transfer döneminde Emre Kılınç'ı kadrosuna katmaya çok yakın. (FANATİK)

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ın getirilmesiyle beraber gözler transferlere çevrildi. Kanarya'da yönetim, Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda Valencia'da kötü bir dönem geçiren Michy Batshuayi'yi gündemine almış durumda. İspanyol temsilcisi, bir türlü beklenilen patlamayı yapamayan 25 yaşındaki oyuncunun kiralık kontratını sonlandırmakta kararlı. (TAKVİM)

Gomis’i sattıktan sonra yaz dönemini forvet transferi yapamadan kapatan, ileri uçta sezon boyunca büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray’da gündem Alan. Guangzhou Evergrande forması giyen Alan’ı kimseye kaptırmak istemeyen Aslan’da operasyonu yürüten Şükrü Hanedar’ın bu hafta içerisinde Çin’e giderek görüşmelere nokta koyması bekleniyor. (FANATİK)

Manchester City ile başkan düzeyinde yakın ilişki kuran Galatasaray, Mavilerin savunma oyuncusu Eliaquim Mangala'yı istiyor. Terim, Maicon'un yerine 27 yaşındaki stoperin adını yönetime verdi. Pep Guardiola'nın şans vermediği 27 yaşındaki stoper için ilk yoklama yapıldı. (FOTOMAÇ)

Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada Sneijder ve Melo'nun ara transfer döneminde Galatasaray'a geri dönmesi adına çok sayıda mesaj paylaşımında bulunmuş ve Teknik Direktör Fatih Terim de iki oyuncusunu onore eden ifadeler kullanmıştı. Melo'nun transfer gündeminde olmadığını belirten Galatasaraylı yöneticiler, Wesley Sneijder'ın da sarı kırmızılı takıma geri dönmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Sneijder da Melo gibi Galatasaray kulübünün transfer planlarında yer almadığı öğrenildi. (HÜRRİYET)

Negredo'nun sezon başladıktan sonra takımdan ayrılması ve Babel'in de ayrılma aşamasına gelmesinin ardından devre arasında hücum hattına takviye yapması beklenen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Nelson Oliveira oldu. 27 yaşındaki Portekizli forvet, Beşiktaş'a önerildi. İngiltere Championship ekiplerinden Norwich'in kadrosunda yer alan Oliveira'nın kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (FANATİK)

Teknik adam sorununu Ersun Yanal ile çözen Fenerbahçe yönetimi ara transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Lacivertliler ilk olarak Yanal'ın takımda görmek istediği Tolgay Arsan için girişimlerde bulunacak. Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde Beşiktaş ile masaya oturması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in Ozan Tufan- Tolgay Arslan takasını teklif edeceği belirtiliyor. (TAKVİM)

Süper Lig’de 16. hafta geride kalırken farkla zirvede yer alan Başakşehir, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Özellikle orta sahaya takıma seviye atlatacak bir oyuncu arayışında olan İstanbul ekibinin bir süredir listesinde bulunan Manuel Fernandes’i bitirmek üzere olduğu öğrenildi. Şampiyonlar Ligi’ne Galatasaray’ın grubunda sonuncu olarak havlu atan ve yıldız oyuncuyu satma kararı alan Rus ekibinin Başakşehir’in önerisini kabul ettiği bildirildi. (FANATİK)