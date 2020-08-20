Galaxy Buds Live ergonomik tasarımla sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Samsung'un yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Live, ergonomik tasarımı ile öne çıkıyor.

Samsung açıklamasına göre, insan kulağı çok çeşitli şekil ve boyutlarda olduğu için herkesi tatmin edecek bir model bulmak zorlaşıyor. Samsung, ağustos ayının başında tanıttığı yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Live ile bu zorluğun üstesinden geldi.

Galaxy Buds Live, geniş bir ses yelpazesinin keyfini çıkarmak isteyen kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Daha önce satışa sunulan Galaxy Buds+, 3 boyutlu dinleme deneyimi arayanlara hitap eden "kanal tipi" kulaklıklar iken, Galaxy Buds Live uzun süre konfor içinde kullanılabilen "açık tip" kulaklıklar olarak öne çıkıyor. Bu sayede müzik dinleyen, video izleyen veya uzun süreli telefon görüşmeleri yapan kullanıcılar için üst seviye bir deneyim sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tasarımcı Tommy Choi, "Uzun süre kullanıldığında bazı insanlar için rahatsızlık verebilen kanal tipi kulaklıkların aksine, açık tip kulaklıklar kullanıcının kulağının dışına oturarak hava dolaşımını kolaylaştırıyor ve daha konforlu bir kullanım sağlıyor. Geniş bir kullanıcı kitlesini memnun etmek ve benzersiz form faktörleriyle kulaklıklarımızı diğer ürünlerden ayırmak için mevcut tasarımı geliştirdik." ifadelerini kullandı.