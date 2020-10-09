Galaxy Watch Active2 için yazılım güncellemesi yayınlandı

İSTANBUL (AA) - Samsung, Galaxy Watch Active2 akıllı saati için yeni sağlık, iletişim ve bağlantı özelliklerini içeren yazılım güncellemesinin bugün itibarıyla indirilebileceğini duyurdu.

Samsung Electronics'ten yapılan açıklamaya göre, Samsung'un Galaxy Watch Active2 için sunduğu en son yazılım güncellemesiyle kullanıcılar, sağlık, iletişim ve bağlantı özelliklerine kavuşuyor.

Koşuları analiz eden Galaxy Watch Active2, "Koşu analizi" özelliği sayesinde daha iyi bir koşucu olma fırsatı sunuyor. Bu özellik kullanıcıların formlarını geliştirmesine yardımcı olan ve sportif aktiviteler esnasında olası sakatlanmaları önleyen ölçümlemeler de sunuyor.

Galaxy Watch Active2 ayrıca performansın artırmasına ve sakatlanmaların azaltılmasına yardımcı olmak için de asimetri, düzenlilik, sertlik, dikey salınım, yerle temas süresi gibi çeşitli ayrıntılı ölçümler sağlıyor.

Söz konusu özelliklerin yanı sıra yoğun egzersiz esnasında kullanılan azami oksijen miktarını gösteren VO2 max ölçümünü mümkün kılıyor. VO2 max, sporcunun kondisyon ve performans kapasitesini belirlemek için kullanılan, egzersiz rutinindeki ilerlemeyi takip edebilen ve dayanıklılığın artırmasına yardımcı olan bir ölçüm türü.