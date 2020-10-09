YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Galaxy Watch Active2 için yazılım güncellemesi yayınlandı

Galaxy Watch Active2 için yazılım güncellemesi yayınlandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.10.2020 15:05 | Son Güncelleme

Galaxy Watch Active2 ayrıca performansın artırmasına ve sakatlanmaların azaltılmasına yardımcı olmak için de asimetri, düzenlilik, sertlik, dikey salınım, yerle temas süresi gibi çeşitli ayrıntılı ölçümler sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Samsung, Galaxy Watch Active2 akıllı saati için yeni sağlık, iletişim ve bağlantı özelliklerini içeren yazılım güncellemesinin bugün itibarıyla indirilebileceğini duyurdu.

Samsung Electronics'ten yapılan açıklamaya göre, Samsung'un Galaxy Watch Active2 için sunduğu en son yazılım güncellemesiyle kullanıcılar, sağlık, iletişim ve bağlantı özelliklerine kavuşuyor.

Koşuları analiz eden Galaxy Watch Active2, "Koşu analizi" özelliği sayesinde daha iyi bir koşucu olma fırsatı sunuyor. Bu özellik kullanıcıların formlarını geliştirmesine yardımcı olan ve sportif aktiviteler esnasında olası sakatlanmaları önleyen ölçümlemeler de sunuyor.

Galaxy Watch Active2 ayrıca performansın artırmasına ve sakatlanmaların azaltılmasına yardımcı olmak için de asimetri, düzenlilik, sertlik, dikey salınım, yerle temas süresi gibi çeşitli ayrıntılı ölçümler sağlıyor.

Söz konusu özelliklerin yanı sıra yoğun egzersiz esnasında kullanılan azami oksijen miktarını gösteren VO2 max ölçümünü mümkün kılıyor. VO2 max, sporcunun kondisyon ve performans kapasitesini belirlemek için kullanılan, egzersiz rutinindeki ilerlemeyi takip edebilen ve dayanıklılığın artırmasına yardımcı olan bir ölçüm türü.

Düşme algılama özelliği sayesinde, cihaz kullanıcının kendisinin ve sevdiklerinin sağlığının korumasına yardımcı oluyor. Olası bir düşme tespit edildiğinde, önceden belirlenen dört kişiye hemen SOS bildirimleri gönderilebiliyor. Bu sayede yardım için fazla beklemek zorunda kalınmıyor.

- Bilekten iletişim kurmak artık daha rahat

Kullanıcı, bir bildirim aldıktan sonra telefona bakmak zorunda kalmadan, ifadeler ve fotoğraflar bilekten kolayca görüntülenebiliyor.

Ayrıca, cihaz gelişmiş görsel algılama teknolojisine sahip "Akıllı Yanıtlama" özelliği sayesinde, o an meşgul olunsa dahi hem mesajları hem de alınan görsel iletileri önerilen yanıtlardan birini seçerek yanıtlamaya olanak sağlıyor.

Öte yandan, gelen son güncellemeyle birlikte, son moda eğlenceli yanıtlar kullanılabiliyor. Hem "AR Emoji Çıkartmaları" hem de "Bitmoji Çıkartmaları" doğrudan saatten gönderebiliyor. Bu özellik sayesinde, yoldayken atılan mesajlarda kullanıcılar artık kendini daha iyi ifade edebilecek

Galaxy Watch Active2, telefondaki çalma listesine anında erişim de dahil olmak üzere daha zahmetsiz kontrole olanak sağlıyor. Son güncellemeyle birlikte, akıllı telefondan Galaxy Buds cihazına ve akıllı saate kadar tüm cihazlarda daha kusursuz bir müzik deneyimi yaşanabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar' Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar'
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Casper VIA S48 satışta
Casper VIA S48 satışta
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker: "Külfeti olmayan transferler yaptık"
Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker: "Külfeti olmayan transferler yaptık"
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:38
Sabah
07:02
Öğle
12:56
İkindi
16:06
Akşam
18:41
Yatsı
20:00

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Derya Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
“Askıda Tablet” projesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler tabletlerine kavuşuyor
“Askıda Tablet” projesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler tabletlerine kavuşuyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.