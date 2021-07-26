Galaxy Z Flip ile içerik üretiminde yeni boyut

İSTANBUL (AA) - Samsung’un kendini ifade etmekten çekinmeyenler için geliştirilen kompakt akıllı telefonu Galaxy Z Flip sayesinde, sosyal medya için içerik oluştururken ihtiyaç duyulan her şey bir arada yer alıyor.

Samsung açıklamasına göre, bugünün dijital çağında sosyal medya, herkesin sevdiği şeylerle ilgili içerik üretip paylaşabileceği bir platform sunuyor.

İster uzun süredir influencer, ister sadece sosyal medyada hayatını paylaşan biri olun, mobil cihazınız fikirlerinize ayak uydurabilmeli ve kendinizi istediğiniz gibi ifade edebilmenize yardımcı olmalı. Samsung’un tempolu ve modern bir yaşam tarzına uygun olarak, kendini ifade etmekten çekinmeyenler için geliştirdiği çok yönlü, kompakt ve şık akıllı telefonu Galaxy Z Flip, tasarımıyla içerik oluştururken ve paylaşırken ihtiyaç duyulan her şeyi barındırıyor.

Galaxy Z Flip'in eller serbest deneyimler için tasarlanan kendine özgü form faktörü sayesinde, her yerde içerik oluşturmak daha kolay. Gizli Menteşe sayesinde cihazınızı açıp masanın üzerinde veya herhangi bir zeminde farklı açılarda dik konuma getirebilir, bir tripod varmışçasına ek aksesuar veya standa gerek duymadan istediğiniz videoyu hemen çekmeye başlayabilirsiniz. Esnek Mod sayesinde selfie'ler eller serbest olarak kolayca çekilebilir. Yalnızca Galaxy Z Flip’te bulunan ve düşük ışıkta net ve çarpıcı videolar oluşturmaya olanak tanıyan Gece Hızlı Çekim Modu özelliği ile, takipçilerinizle bağlantıya geçmek ya da diğer içerik oluşturucularla görüntülü görüşme yapmanız için canlı video da başlatabilirsiniz.

Anlık selfie’lerden komik anlara ait GIF’lere, Galaxy Z Flip sayesinde deneyimlerinizi yakalamanın yepyeni yollarını keşfedebiliyorsunuz. Hızlı selfie özelliği, cihazın güçlü arka kameralarını kullanarak yüksek kaliteli otoportreler oluşturmayı sağlıyor. Telefon katlı durumdayken güç düğmesine iki kez basıldığında kapak ekranı bir selfie kadrajına dönüşüyor. Çekim yapmak için ses düğmesine basmanız, arkadaşlarınızla grup selfie'si çekerken Ultra Geniş Açılı Kamera’ya geçmek için de kapak ekranına dokunmanız yeterli oluyor.

Galaxy Z Flip'in Tek Tuşla Çoklu Çekim özelliği de fotoğraf ve video oluştururken dijital içerik oluşturucuların yardımına koşuyor. Özellikle hareketli sahneleri görüntülerken kullanılabilen bu özellik sayesinde yalnızca çekim düğmesine basılı tuttuğunuzda, cihazınızın kamerası anlık görüntüyü çok çeşitli formatlarda yakalıyor. En iyi kareleri size öneren bu özellik, sizi en mükemmel paylaşımı bulmak için galerinizde gezinme zorunluluğundan kurtarıyor.

- Hızlı ve kolay görüntü düzenleme

Sevilen içerikleri üretmenin, görüntü düzenlemeden içerik metnini oluşturmaya uzanan birçok adımı bulunuyor. Hızlı ve kolay görüntü düzenleme araçlarıyla Galaxy Z Flip adeta bir mobil yaratıcılık fabrikası. Fotoğrafı çektikten sonra görüntüyü iyileştirmeye, farklı filtreler denemeye başlayıp, fotoğrafı paylaşmaya hazır hale getirebilirsiniz. Çoklu Aktif Pencere özelliği sayesinde ana ekran üzerinde iki uygulamayı aynı anda çalıştırabilirsiniz. Ekranın üst yarısında fotoğraf düzenlerken alt yarısında içerik metninizi oluşturabilir ya da gelen yorumlara cevap verebilirsiniz. Hareket halindeyken sosyal medyanızı kolayca yönetebilir, birden fazla işi aynı anda yapabilirsiniz.

Galaxy Z Flip, Mirror Purple ve Mirror Black renk seçenekleriyle sunuluyor.

