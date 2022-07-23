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"1. Van Denizi Yüzme Festivali"nin son etkinliği Nemrut Krater Gölü'nde yapıldı

23.07.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"1. Van Denizi Yüzme Festivali"nin son etkinliği Nemrut Krater Gölü'nde yapıldı

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi ile Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından düzenlenen "1. Van Denizi Yüzme Festivali" etkinliklerine katılan doğaseverler ve sporcular Nemrut Krater Gölü'nde yüzdü.

Van Gölü'ne dikkati çekmek ve bölgenin turizmine katkı sunmak amacıyla organize edilen etkinliğe, birçok ilden 150 doğasever ile 50 lisanslı yüzücü katıldı.

Nemrut Kalderasındaki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde yüzen katılımcılar, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan bölgenin eşsiz manzarasının tadını çıkardı.

Dernek Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü'nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van Gölü havzasına ilgisini artırmak için festivali düzenlediklerini söyledi.

Renkli etkinliklerle 8 gün süren festivalin bugün sona erdiğini aktaran Özel, şöyle konuştu:

"Festival kapsamında 4 adada yüzdük, Van'dan Bitlis'e yüzme etkinliği düzenledik, bugün de Nemrut Kalderasındayız ve krater gölünde yüzdük. Amacımız, Van Gölü'nün su sporları ve festivallerle anılmasına ve korunmasına vesile olmak. Etkinliklerde Van Büyükşehir Belediyesi bize destek oldu. Bugünkü etkinliğimize Tatvan Belediyesi katkı sundu. Desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Van Gölü hepimizin bir değeridir, bizler hep beraber hem bu nimetten faydalanmalıyız hem de gelecek kuşaklara taşımak için sahiplenmeliyiz."

Etkinliklere İstanbul'dan katılan Ali Rıza Ünsal, Türkiye'deki bütün denizlerde yüzdüğünü, Nemrut Krater Gölü ile Van Gölü'nün bambaşka olduğunu söyledi.

Kendilerine yakın ilgi gösterildiğini dile getiren Ünsal, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

"1. Van Denizi Yüzme Festivali"nin son etkinliği Nemrut Krater Gölü'nde yapıldı

"1. Van Denizi Yüzme Festivali"nin son etkinliği Nemrut Krater Gölü'nde yapıldı

"1. Van Denizi Yüzme Festivali"nin son etkinliği Nemrut Krater Gölü'ne yapıldı

"1. Van Denizi Yüzme Festivali"nin son etkinliği Nemrut Krater Gölü'ne yapıldı

"1. Van Denizi Yüzme Festivali"nin son etkinliği Nemrut Krater Gölü'ne yapıldı

"1. Van Denizi Yüzme Festivali"nin son etkinliği Nemrut Krater Gölü'ne yapıldı

"1. Van Denizi Yüzme Festivali"nin son etkinliği Nemrut Krater Gölü'ne yapıldı

"1. Van Denizi Yüzme Festivali"nin son etkinliği Nemrut Krater Gölü'ne yapıldı

"1. Van Denizi Yüzme Festivali"nin son etkinliği Nemrut Krater Gölü'ne yapıldı

"1. Van Denizi Yüzme Festivali"nin son etkinliği Nemrut Krater Gölü'ne yapıldı

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