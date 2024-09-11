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  4. 1 yılda 28 kilo vermişti! Bahar ile ekrana dönecek olan Elçin Afacan son pozlarıyla beğeni topladı... "Doğal güzelsin"

1 yılda 28 kilo vermişti! Bahar ile ekrana dönecek olan Elçin Afacan son pozlarıyla beğeni topladı... "Doğal güzelsin"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.09.2024 08:16
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Çöp Adam dizisinde Meryem karakterini canlandıran ve yeni sezonda da Bahar dizisine dahil olan Elçin Afacan bir yılda tam 28 kilo vererek adından söz ettirdi. Kilo verdikten sonra iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Afacan son paylaşımlarıyla da beğeni topladı. Elçin Afacan nasıl kilo verdiğini de anlatmıştı.

MYNET-Sen Çal Kapımı, Bir Aile Hikayesi gibi ünlü yapımlarda rol alan Elçin Afacan Çöp Adam dizisiyle adından söz ettirmişti. Dizide Meryem karakterine hayat veren Afacan değişimiyle de gündeme geliyor.

Bahar dizisinin yeni sezonuna hail olan güzel isim sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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KİLO VERİRKEN NELER YAPTI?

Bir yılda 28 kilo verdikten sonraki haliyle dikkat çeken Elçin Afacan son görünümüyle beğeni topladı.

Paris'e giden ve pozlarını paylaşan Elçin Afacan'a hayranlarından yorumlar gecikmedi. Oyuncuya "Çok güzelsin", "Doğal ve güzel", "Bu halin şahane" yorumları geldi.

ŞEKERİ HAYATINDAN ÇIKARDI

ŞEKERİ HAYATINDAN ÇIKARDI

Ünlü isim şekeri ve gluteni hayatından çıkardığı ve egzersiz yaptığı haberi gündem olmuştu. Elçin Afacan bu şekilde bir yılda 28 kilo vermişti.

Et ve sebze ağırlıklı beslenen ve günde en az 10 bin adım atan oyuncu fazla kilolarını bu şekilde verdiğini anlatmıştı.

HER GÜN 10 BİN ADIM

HER GÜN 10 BİN ADIM

Afacan bu konuda "Bunun aslında bir sırrı yok. Günün sonunda boğazı tutunca oluyor yani. Ben de boğazımı tuttum. Her gün 10 bin adımımı atıyorum. Gazlı hiçbir şey içmiyorum.

Anahtar Kelimeler:
çöp adam
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