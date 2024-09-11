1 yılda 28 kilo vermişti! Bahar ile ekrana dönecek olan Elçin Afacan son pozlarıyla beğeni topladı... "Doğal güzelsin"

MYNET-Sen Çal Kapımı, Bir Aile Hikayesi gibi ünlü yapımlarda rol alan Elçin Afacan Çöp Adam dizisiyle adından söz ettirmişti. Dizide Meryem karakterine hayat veren Afacan değişimiyle de gündeme geliyor.
Bahar dizisinin yeni sezonuna hail olan güzel isim sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Bir yılda 28 kilo verdikten sonraki haliyle dikkat çeken Elçin Afacan son görünümüyle beğeni topladı.
Paris'e giden ve pozlarını paylaşan Elçin Afacan'a hayranlarından yorumlar gecikmedi. Oyuncuya "Çok güzelsin", "Doğal ve güzel", "Bu halin şahane" yorumları geldi.
Ünlü isim şekeri ve gluteni hayatından çıkardığı ve egzersiz yaptığı haberi gündem olmuştu. Elçin Afacan bu şekilde bir yılda 28 kilo vermişti.
Et ve sebze ağırlıklı beslenen ve günde en az 10 bin adım atan oyuncu fazla kilolarını bu şekilde verdiğini anlatmıştı.
Afacan bu konuda "Bunun aslında bir sırrı yok. Günün sonunda boğazı tutunca oluyor yani. Ben de boğazımı tuttum. Her gün 10 bin adımımı atıyorum. Gazlı hiçbir şey içmiyorum.