10. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Malatya Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülü "Çatlak" filmine verildi.

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyelerinin iş birliğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Malatya Uluslararası Film Festivali", kırmızı halı geçişi ve kapanış töreniyle sona erdi.

Sinema dünyasının ünlü isimleri ve davetliler, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki tören öncesinde kırmızı halıda yürüyerek, basın mensuplarına poz verdi.

Davetliler daha sonra festivalin kapanış programının düzenlendiği salona geçti. Festivalde yarışan filmlerden kesitler gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, törende, sinemanın önemli bir güç olduğunu söyledi.

Sinemanın bütün dünyaya mesajını verdiğini, dünyanın mesajını da buraya getirebildiğini anlatan Demircan, "Türkiye, 152 ülkede sinema sanatıyla, yaptığı dizilerle inanılmaz hikayeler yazıyor. Dünyanın dört bir yanına gittiğinizde sizi takip eden ve size sempati duyan milyonlar var, işte bunu sinemacılarımız gerçekleştirdi. Onun için bu festivallere, festivallere destek veren yerel yöneticilerimiz çok kıymetli." dedi.

Demircan, sinemanın insanın insanlığa sözü olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Sinema, yarını güzelleştirmeye bugünden başlayanların düşüdür. Sinema, samimi bir dost yüzü, beyaz perdenin armağan ettiklerinin büyüsüyle yaşamı yeniden yorumlamanın aydınlık görüntüsüdür. Bakanlık olarak Sinema Genel Müdürlüğümüz marifetiyle sinema eserlerimizin yaygın olarak izleyiciye ulaşmasını sağlamak ve sanat bilincini yükseltmek adına hayata geçirdiğimiz politikalarla beyazperdeye gönül vermiş kıymetli sinemaseverlerimizin projelerini desteklemeye ve Türk sinemamızın dünyadaki rolünü güçlendirmeye devam edeceğiz. İyi ki yaşadığımız topraklarda anlatacağımız öykülerimiz var. İyi ki böylesine kıymetli festivallerimiz var."

Malatya Valisi Aydın Baruş ise Malatya'nın 7 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Bu yıl 10'uncusu düzenlenen uluslararası film festivalinin geleneksel hale gelmesi ve sanata ilgi duyan gençlerimiz için büyük önem taşıyor. Değerli sanatçılarımızın katılımıyla festivalin önümüzdeki yıllarda da artan bir ilgiyle devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Malatya'yı insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehri olarak ifade ettiklerini söyledi.

Malatya'da film festivalinin düzenlenmesinin önemli bir girişim olduğunu aktaran Gürkan, "Festivaller şehirler için çok önemlidir. Malatya'nın bu 5 gün içerisinde sanata ve sanatçıya ne kadar önem verdiğini salondaki sanatçılarımız da gözlemlemiştir. İşte Malatya bu, Malatya'nın güzelliği bu." diye konuştu.

- Ödüller

Festivalde "En İyi Film" ödülünü "Çatlak" kazanırken, "En İyi Yönetmen" ödülü TRT ortak yapımı "İki Şafak Arasında" filminin yönetmeni Selman Nacar'a verildi.

"En İyi Senaryo" ödülü "Çatlak" filmiyle Fikret Reyhan'a, "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülü TRT ortak yapımı "Koridor" filmiyle İlker Berke'ye, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü "Koridor" filmindeki rolüyle Emel Göksu ve "Bembeyaz" filmindeki rolüyle Ece Çeşmioğlu'na, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü ise "Çatlak" filmindeki rolüyle Hakan Salınmış'a takdim edildi.

"Fahri Kayahan En İyi Müzik" ödülünün "İçimdeki Kahraman" filmindeki müziğiyle Ali Saran'a verildiği festivalde, "Kemal Sunal Halk Jurisi" ödülü "Lacivert Gece" filmine, "Ulvi Saran Jüri Özel" ödülü TRT ortak yapımı "İki Şafak Arasında" filmine, "SİYAD En İyi Film" ödülü "Çatlak" filmine, "FİLM - YÖN En İyi Yönetmen" ödülü "İki Şafak Arasında" filmiyle Selman Nacar'a, "En İyi Belgesel Film" ödülü "Acı ve tatlı" filmine, Ulusal Kısa Metraj Jüri Özel ödülü "Şin (Yas)" adlı filme, Ulusal Kısa Metraj Birincilik ödülü ise "Aynı Gecenin Laciverti" adlı filme verildi.