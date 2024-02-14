10 yıl önce İstanbul'u terk edip Bodrum'a yerleşmişti... Memleketine döndü! Artık o evde yaşayacak

Survivor ve Yetenek Sizsiniz programlarında sunuculuk yaparak adından söz ettiren yakışıklı sunucu Alp Kırşan, Akasya Durağı dizisiyle tanınan güzel oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ile evli...
2014 yılında Zeynep Kırşan ile evlenen Alp Kırşan, ekranlara ara vererek İstanbul'u terk etmişti.
10 yıl önce Bodrum'a yerleşen ve bir yıl da Antalya'da yaşayan çift son olarak Alp Kırşan'ın memleketi İzmir'e taşınma kararı aldı.
Çift, İzmir'e taşınmadan önce satın aldıkları evi baştan sona restore ettirdi. Kırşan, bahçe içindeki tek katlı müstakil evin bütün detaylarıyla kendisi ilgilendi.
Zeynep Kırşan yeni evlerinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kırşan, duvar renklerinden, mutfak dolaplarına kadar her şeyi Zeynep Kırşan'ın zevkine göre dizdi.
Mutfak bölümünde yeşil dolaplar göze çarptı. Çift, oturma odasında özel tasarım renkli bir bir koltuk kullanmış.