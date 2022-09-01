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100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi ilk kez TEKNOFEST'te ziyarete sunuldu

01.09.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi ilk kez TEKNOFEST'te ziyarete sunuldu

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve Türkiye Bilimler Akademisi iş birliğiyle TEKNOFEST KARADENİZ'de "100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi" açıldı.

TEKNOFEST'te ilk kez açılan sergi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çadırı içinde meraklıları ile buluştu.

Sergi koleksiyonunda astronomi, coğrafya, geometri, optik, kimya ve tıp alanında özenle seçilmiş 100 obje yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Sergi Sorumlusu Talha Turhal, AA muhabirine, serginin TEKNOFEST içinde ilk kez açıldığını söyledi.

Sergi koleksiyonunda çeşitli kategorilerde eserler bulunduğunu belirten Turhal, "Lagari Hasan Çelebi'nin Sultan 4. Murat'a gösteri yaptığı roketi, Takiyüddin'in sanayi devrimi öncesinde icat ettiği buharlı döner aleti ve usturlablar, ziyaretçiler tarafından en çok merak edilenler olarak başı çekiyor." dedi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Mihriban Ataş da İslam medeniyetine ait eserlerin TEKNOFEST'te bulunmasının çok önemli olduğuna işaret ederek, "Çünkü TEKNOFEST, geleceğimize ışık tutuyor. Geçmişimiz de burada gelecek ile birleşiyor." ifadesini kullandı.

100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi ilk kez TEKNOFEST'te ziyarete sunuldu

100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi ilk kez TEKNOFEST'te ziyarete sunuldu

100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi ilk kez TEKNOFEST'te ziyarete sunuldu

100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi ilk kez TEKNOFEST'te ziyarete sunuldu

100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi ilk kez TEKNOFEST'te ziyarete sunuldu

100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi ilk kez TEKNOFEST'te ziyarete sunuldu

100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi ilk kez TEKNOFEST'te ziyarete sunuldu

100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi ilk kez TEKNOFEST'te ziyarete sunuldu

100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi ilk kez TEKNOFEST'te ziyarete sunuldu

100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi ilk kez TEKNOFEST'te ziyarete sunuldu

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