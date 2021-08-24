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12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Kayseri'de başladı

24.08.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Kayseri'de başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen 12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, deneme uçuşlarıyla başladı.

İlçenin güneyinde yer alan 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda gerçekleştirilen yarışlarda, sporculara verilen brifingin ardından deneme uçuşları yapıldı.

Organizasyonun teknik danışmanı Semih Sayır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 10 yıldır bu yarışları düzenlediklerini söyledi.

Talas Belediyesinin yarışlara büyük katkı sunduğunu belirten Sayır, "Biz Türkiye'nin birçok yerinde organizasyon yapıyoruz ama hem imkan hem de rahatlık yönünden en iyi yer burası. Pandemi nedeniyle yarışma yapmak kolay değil ama hayat bir şekilde devam edecek. Pandemi ile yaşamayı öğrenmemiz lazım." dedi.

Sayır, yarışmanın, Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından onaylı olduğuna vurgulayarak, "Burada yarışlar 5 gün sürecek. Türkiye liginin de birinci ayağını oluşturuyor. Yarışmaların diğer etapları Aksaray ve Tokat'ta yapılıyor. Bu üç yarışta en iyi puanı alan sporcular milli takıma seçilecekler. Yarışlar sonunda pilotlar uluslararası sıralamada kendilerine yer bulabilecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Rusya, Avusturalya ve İran'dan 80 sporcunun katıldığı yarışlar, 29 Ağustos'ta son bulacak.

12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Kayseri'de başladı

12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Kayseri'de başladı

12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Kayseri'de başladı

12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Kayseri'de başladı

12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Kayseri'de başladı

12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Kayseri'de başladı

12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Kayseri'de başladı

12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Kayseri'de başladı

12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Kayseri'de başladı

12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Kayseri'de başladı

12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Kayseri'de başladı

12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Kayseri'de başladı
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