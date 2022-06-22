"12 Punto 2022"de animasyon film konusu tüm yönleriyle masaya yatırıldı

İSTANBUL (AA) - TRT tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto 2022" kapsamında "Animasyon Film Nasıl Üretilir, Nasıl Pazarlanır?" başlıklı panel düzenlendi.

Sinema Feriye'de gerçekleştirilen panelde, "Rafadan Tayfa"nın yönetmeni ve yapımcısı İsmail Fidan ile "Sagu ve Pagu", "Hapşuu" ve "Kaptan Pengu ve Arkadaşları"nın da aralarında bulunduğu birçok yapıma imza atan Nurullah Yenihan konuşmacı olarak yer aldı.

İsmail Fidan, bir animasyon filmi senaryosunda en önemli noktayı izlenebilir ve uygulanabilir olması şeklinde açıklayarak, animasyonda seslendirmeyle işin ruhunun ortaya çıktığına dikkati çekti.

Animasyon filmde kullanılacak her objenin 3 boyutlu olarak tasarlanması gerektiğinin altını çizen Fidan, Rafadan Tayfa çizgi filminin yapım aşamalarını anlattı.

İsmail Fidan, metaverse ve NFT mecrasında artık doğru içeriklerle yer alma zorunlulukları olduğunu belirterek, şu anda Rafadan Tayfa'daki "Hayri"nin yanı sıra tüm karakterlerin NFT'sini oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Tüm çalışmaları yaparken başarıyı ticari olarak değil samimiyette aradıklarını vurgulayan Fidan, metaverse dünyasına Rafadan Tayfa'yı da koymayı planladıklarını ifade etti.

- "Filminizin fikri ortaya çıktığından itibaren pazarlama süreci de başlıyor"

Nurullah Yenihan ise bugüne kadar 20 çizgi film ve 10 sinema filmine imza attıklarını, bu yıl bu filmlerden 4'ünün vizyona gireceğini aktardı.

Filmleri yaparken birçok şeyi yolda tecrübeyle öğrendiklerini ifade eden Yenihan, "2014'te ilk filmimiz vizyona girdiğinde hiçbir şey bilmiyorduk. Pazarlama anlamında doğru kişilerle bir araya gelmeye çalıştık. O günden bugüne birçok şeyi yanılarak, doğru yaparak öğrendik. Aslında ilk filminizin fikri ortaya çıktığından itibaren pazarlama süreci de başlıyor." dedi.

Yenihan, animasyon alanında pazarlama sürecinde dağıtımcı bulmanın zorluğuna da değinerek, şunları kaydetti:

"Dağıtımcı bulmak çok kolay değil, bütün dağıtımcılarla görüşebilirsiniz. Filminizi en az sizin kadar sahiplenecek dağıtımcı bulmanız lazım. İlk yapılan hatalardan birisi de genelde yapımcı, 'bize kaç salon bulursun' diye soruyor. Hiçbir dağıtımcı size salon ve gişe vaadinde bulunamaz. Bunların hepsi yanlış bilgi. Aslında dağıtımcıyla birlikte başaracaksınız. O size salon bulacak, siz filminizi ona iyi anlatacaksınız. Stratejik olarak vizyon tarihini de doğru belirlemeniz lazım."