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12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali başladı

02.11.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Festivalin "Kültür Başkenti Şuşa" temalı açılış konserinde, "Sihirli Flüt" olarak tanınan Şefika Kutluer'e "Şuşa Yaylılar Orkestrası" eşlik etti - Şef Fuad İbrahimov yönetimindeki konserde sanatçı "Ayrılık", "Ay Gız", "Sarı Gelin" gibi Azerbaycan ve Türk eserlerini seslendirdi

"Sihirli Flüt" olarak tanınan Şefika Kutluer adına bu yıl 12'nci kez düzenlenen Uluslararası Şefika Kutluer Festivali, "Kültür Başkenti Şuşa" konseriyle başladı.

"Kültür Başkenti Şuşa" konseri, Türkiye Azerbaycan Dostluk, İş Birliği ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği, TİKA ve Türkiye Azerbaycan Dostluk Bilim Eğitim Sanat ve Ekonomik İş Birliği Derneğince Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Mavi Salon'da düzenlendi.

Konser öncesi Kutluer, misafirleri selamladı ve festival programı hakkında bilgi verdi. Bir müzisyen olarak görevinin, ülkeler arasında sevgi bağı kurmak olduğunu belirten Kutluer, "Dilerim ki, sanatın ve müziğin gücü, bugünlerde ihtiyaç duyduğumuz huzuru ve morali getirsin." dedi.

Kutluer, CSO'nun yeni binasında konser vermekten mutluluk duyduğunu da söyledi. Geçen hafta açılan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve geçen yıl hizmete giren yeni CSO binasının sanatçılar adına gurur verici olduğunu kaydeden Şefika Kutluer, yapımında emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Şef Fuad İbrahimov yönetimindeki Şuşa Yaylılar Orkestrası'nın Şefika Kutluer'e eşlik ettiği konserde, sanatçı aralarında "Ayrılık", "Ay Gız", "Sarı Gelin" başta olmak üzere, sevilen eserleri seslendirildi.

Konserde Kutluer, kendisine ithaf edilen Çetin Işıközlü'nün bestelediği “Mistik Dans” isimli eserin dünyadaki ilk seslendirmesini de yaptı.

Müzikseverlerin beğenisini kazanan konserde Kutluer dakikalarca ayakta alkışlandı.

12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali başladı

- Festivalin "Kültür Başkenti Şuşa" temalı açılış konserinde, "Sihirli Flüt" olarak tanınan Şefika Kutluer'e "Şuşa Yaylılar Orkestrası" eşlik etti - Şef Fuad İbrahimov yönetimindeki konserde sanatçı "Ayrılık", "Ay Gız", "Sarı Gelin" gibi Azerbaycan ve Tür

12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali başladı

12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali başladı

12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali başladı

12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali başladı

12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali başladı

12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali başladı

12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali başladı

12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali başladı
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