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13. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu'nun kazananı Kenyalı sporcular oldu

28.11.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu'nun kazananı Kenyalı sporcular oldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 13. kez düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nda, Kenyalı atlerlerden Benard Cheruiyot Sang erkeklerde, Pauline Narogoi Esikon da kadınlarda birinci oldu.

Mersin Valiliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen 21 kilometrelik yarı maraton, 66'sı yabancı toplam 476 sporcunun katılımıyla Tarsus Şehir Stadı'ndan start aldı.

Parkuru başarıyla tamamlayan sporculardan Benard Cheruiyot Sang 01.02.31.55'lik derecesiyle erkekler klasmanında, Pauline Narogoi Esikon ise 01.08.16.46'lık süresiyle kadınlar klasmanında ilk sırayı elde etti.

Organizasyon kapsamında 21 kilometrelik paten yarışı ve 3 kilometrelik halk koşusu da düzenlendi.

Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve bazı milletvekilleri de halk koşusuna katıldı.

Yarışlarda dereceye girenlere ödül ve madalyaları verildi.

Organizasyonda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

- Yarı maraton erkekler:

1. Benard Cheruiyot Sang (Kenya) - 01.02.31.55

2. Philip Kiprono Tarus (Kenya) - 01.02.32.05

3. Paul Koech (Kenya) - 01.03.39.18

- Yarı maraton kadınlar:

1. Pauline Narogoi Esikon (Kenya) - 01:08:16.46

2. Pascalia Chepkogei (Kenya) - 01.13.10.77

3. Betty Jematia Chepkwony (Kenya) - 01.15.13.70

13. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu'nun kazananı Kenyalı sporcular oldu

13. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu'nun kazananı Kenyalı sporcular oldu

13. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu sona erdi

13. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu sona erdi

13. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu sona erdi

13. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu sona erdi

13. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu sona erdi

13. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu sona erdi

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