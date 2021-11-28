Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve bazı milletvekilleri de halk koşusuna katıldı.

MERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde bu yıl 13. kez düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nda, Kenyalı atlerlerden Benard Cheruiyot Sang erkeklerde, Pauline Narogoi Esikon da kadınlarda birinci oldu.

13. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu'nun kazananı Kenyalı sporcular oldu

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