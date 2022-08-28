14. Softaoğlu Mehmed Pehlivan Yağlı Güreşleri sona erdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Softaoğlu Mehmed Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını Hüseyin Gümüşalan kazandı.

Yunuseli Havaalanı'ndaki er meydanına 60'ı baş boyundan yaklaşık bin pehlivan çıktı.

Minik, teşvik, tozkoparan, deste, küçük orta, büyük orta, baş altı ve baş boylarında yapılan güreşler, çekişmeye sahne oldu.

Başpehlivanlık unvanı için ise finalde Recep Kara ile Hüseyin Gümüşalan karşılaştı. Heyecana sahne olan finali Gümüşalan kazanarak, başpehlivanlığı elde etti.

Güreşleri Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve ilçe belediye başkanları da izledi.

Dereceye giren sporculara madalyalarını protokol üyeleri takdim etti.