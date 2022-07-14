15 Temmuz şehidinin yaralıları taşıdığı motosiklet Üsküdar Meydanı'nda sergileniyor

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Üsküdar Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Ezilen Araç ve O An" fotoğraf sergisi törenle açıldı.

Üsküdar Meydanı'ndaki sergide, 15 Temmuz'da yaralıları hastaneye taşırken şehit edilen Yılmaz Ercan'ın motosikleti yer alırken ayrıca darbe girişimi gecesi yaşananları içeren fotoğraflar izlenime sunuldu.

Serginin açılışı öncesinde konuşan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 15 Temmuz'un asla unutulmaması gerektiğini söyledi.

15 Temmuz'un önemi üzerinde duran Demiryürek, "15 Temmuz bir siyasi partinin, bir toplumsal kesimin meselesi değildir. 15 Temmuz milletin meselesidir, devletin meselesidir. 15 Temmuz, devletin bütün kurumlarıyla milletine yaslanarak ayakta kaldığı bir destanın adıdır. Hainler o gece emellerine ulaşsaydı bundan zarar gören bir siyasi parti değil, millet, devlet, Türk ordusu olacaktı. O yüzden bu işin bir millet devlet meselesi olduğunu bilerek sahiplenmeliyiz." dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise darbe ve ihanetlerin unutulması halinde tekrarlanacağını ifade etti.

Darbelerin unutulmaması için herkese topyekun seferberlik görevi düştüğünü vurgulayan Türkmen, şöyle konuştu:

"Bizler de çeşitli vesilelerle bugünü unutturmamak için bir dizi etkinlik düzenliyoruz. Üsküdar, bu olayın tam merkezinde. Tarihte de böyleydi. Kurtuluş Savaşı'nda Üsküdar Meydanı, Doğancılar Meydanı, Özbekler Tekkesi da bu milletin karar anlarında belirleyici noktalardan olmuştur. Üsküdar, 15 Temmuz'da da en çok şehit veren ilçemizdir. Her şehrimiz, beldemiz önemlidir ama Üsküdar’ımız kapkaranlık bir geceden aydınlık bir güne uyandığımız beldedir."

15 Temmuz şehitlerinden İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank Arslantürk de şehit sayısı olan 251'in sadece bir rakam olmadığını ifade ederek binlerce eve ateş düştüğünü kaydetti.

15 Temmuz gecesi vatan, millet, bayrak kavramlarının çok değerli olduğunu bir kez daha gördüklerini dile getiren Arslantürk, "O gece hep birlikte dünyaya şu mesajı verdik; o gece bir varoluş mücadelesi verdik, ya olacaktık ya ölecektik. Bu bizim ilk bedelimiz değildi. Özgürlüğümüz için Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda ,15 Temmuz'da bu bedeli ödedik. İleride yine böyle bir olayla karşılaşırsak yine milletçe bedelini öderiz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da 15 Temmuz’da korudukları değerleri, yarın da 100 yıl sonra da bedelini ödeyerek yine koruyacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı.

Açılışa AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Sergi, üç gün boyunca Üsküdar Meydanı'nda vatandaşların ziyaretine açık olacak.