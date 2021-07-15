15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak Sakarya'da, Metin Arslan Karabük'te, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan da Düzce'de mezarları başında anıldı.

Gökbayrak'ın Arifiye ilçesi Hanlıköy'deki mezarı başında düzenlenen törene, şehidin eşi Necla, annesi Ferdane, çocukları Ceyda, Elif ve Alperen, kardeşleri Mesut, Soner ve Saim Gökbayrak, ablası Fikriye Aslan ile kayınpederi Fevzi Dayan katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından dua edilen törende, şehidin mezarına karanfil bırakıldı.

Törende konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 15 Temmuz'un, Türk tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

O günleri tekrar akıllara kazımak, yazmak, kendilerine bırakılan emaneti en iyi şekilde idrak etmek için en anlamlı yer olan şehidin kabri başında bir araya geldiklerini belirten Vali Kaldırım, Allah'tan bir daha böyle günlerin yaşanmamasını diledi.

Türk tarihinin bu tür şanlı geçmişlere sahip olduğunu anımsatan Vali Kaldırım, "Yeryüzünde Türk milleti kadar asil ve aziz millet, insanlığa değer veren baş tacı yapan bir millet yoktur. Bu asil millet, tarihin her döneminde var olmuş, bugüne kadar gelmiş, inşallah ebediyete kadar var olacaktır, yaşayacaktır ve bayraklaştırdığı insanlık ve manevi değerleri baş tacı yapıp inşallah ebediyete kadar yaşatacaktır." şeklinde konuştu.

Vali Kaldırım, kendilerine, şehitlerin emaneti olan ailelerini baş tacı yapma görevi düştüğüne işaret ederek, Türk milletinin, şehitleri gönlünde yaşattığını ifade etti.

Şehitleri, vatanı ve milleti, şanlarına yaraşır şekilde temsil etme gayretinde olduklarını anlatan Vali Kaldırım, "İnşallah dünya sahnesinde yeniden güçlü, kuvvetli, kudretli, dünyaya insanlık götüren bir millet olacağız. Bunun için gerçekten çok çalışmak, çok gayret etmek düşer. Tarihin belki en önemli dönüm noktalarından birisini yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Protokol üyeleri, mezarlıktaki anma töreninin ardından şehidin babaevini de ziyaret etti.

Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar ile vatandaşlar da hazır bulundu.

- Şehit Metin Arslan Karabük'te anıldı

Karabük Valiliğince düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilere direndiği sırada başından vurularak şehit düşen 44 yaşındaki Metin Arslan'ın Öğlebeli Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, şehidin ablaları Nurcan Arslan ve Fatma Ataman ile Vali Fuat Gürel, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahtiyar Yılmaz ile diğer protokol üyelerince mezara karanfil konuldu.

Protokol üyeleri, şehit oğullarının yanına defnedilen; 17 Eylül 2017'de hayatını kaybeden anne Şazi ile 10 Ekim 2020'de vefat eden baba Zeki Arslan'ın mezarlarına da karanfil bıraktı.

- Şehit 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Düzce'de anıldı

Düzce Şehitliği'ndeki tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Dua edilmesinin ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Şehitlikteki törenin ardından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın, Beyköy beldesindeki kabri ziyaret edildi.

Buradaki törene, şehidin babası Ramazan ve annesi Hanife Baysan, Vali Cevdet Atay, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin babası Ramazan Baysan, darbe girişiminin 5'inci yılında kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

- Zonguldak

Zonguldak'ta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

Asri Mezarlık'ta bulunan şehitlikte düzenlenen törende Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri, şehitlikteki kabirlere karanfil bıraktı.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Aşır Durgun'un dua etmesiyle son buldu.

Törene, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gönen Süslü, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Çantaş, bazı kamu kurumu müdürleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

- Bolu

Bolu'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Mevlid-i Şerif okundu.

Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından daha önceki günlerde okunan hatimlerin duaları yapıldı.

Törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay İslam Cam, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İl Jandarma Komutanı Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler, siyasi partilerin il başkanları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.