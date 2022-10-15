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15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Sırbistan'a 23-6 yenildi

15.10.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan: - "Her mağlubiyetin mutlaka bir bahanesi olur ama biz bahanenin arkasına sığınmıyoruz. Ragbi, burada 6-7 yıllık serüveni olan bir branş"

Türkiye 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2 Güney Ligi Grup müsabakasında Sırbistan'a 23-6 yenildi.

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2 Güney Ligi Grup'ta, Sırbistan ile Vakfıkebir Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarısı 13-3 Sırbistan'ın üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada, milli takım Sırbistan'a 23-6 mağlup oldu.

- Pazan: "Bahanelerin arkasına sığınmıyoruz"

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, "Mağlup olduk. Her mağlubiyetin mutlaka bir bahanesi olur ama biz bahanenin arkasına sığınmıyoruz. Ragbi, burada 6-7 yıllık serüveni olan bir branş. Dolayısıyla arkadaşlarımız gerçekten kıran kırana dediğimiz şey bu olsa gerek, sakatlanmak uğruna her şeyi yaptılar. Bazen olmayınca olmuyor. Dediğim gibi 6 yıllık sürede ancak bu kadar olabilir. Karşımızdaki ülkeler 50-60 yıldır bu sporları yapan ülkeler." ifadelerini kullandı.

Pazan, takım olarak zamana ihtiyaçları olduğunu aktararak, "Bir anda her şey olsun istiyoruz ama başarı için bütün parametrelerle tamamlamanız gerekiyor. Ben inanıyorum ki Türk milletinin kanına da yapısına da uygun bir branş. Özellikle Trabzon'a maçı vermemizin sebeplerinden birisi de buydu. Önümüzdeki yıllarda çok daha güzel yerlerde olacaktır. Türk genci, Türk kadını her yerde en iyisini zaten yapıyor. Ragbi de bir gün bir yerlere gelecek. Hep beraber çok güzel başarıları izleyeceğiz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Karşılaşmayı, Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Arslan Uzan ve Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ile Gençlik Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner ve Vakfıkebir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yunus Ali Civil ile vatandaşlar izledi.

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Sırbistan'a 23-6 yenildi

- Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan: - "Her mağlubiyetin mutlaka bir bahanesi olur ama biz bahanenin arkasına sığınmıyoruz. Ragbi, burada 6-7 yıllık serüveni olan bir branş"

Sırbistan - Türkiye

Sırbistan - Türkiye

Sırbistan - Türkiye

Sırbistan - Türkiye

Sırbistan - Türkiye

Sırbistan - Türkiye

Sırbistan - Türkiye

Sırbistan - Türkiye

Sırbistan - Türkiye

Sırbistan - Türkiye

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