YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. 1700 yaşındaki "Kybele" heykeli, Afyonkarahisar'a getirildi

1700 yaşındaki "Kybele" heykeli, Afyonkarahisar'a getirildi

24.12.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1700 yaşındaki "Kybele" heykeli, Afyonkarahisar'a getirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan "ana tanrıça" Kybele heykeli, Afyonkarahisar Müzesine getirildi.

İstanbul Arkeoloji Müzelerinden alınan Kybele heykelinin içinde bulunduğu ahşap sandık, geniş güvenlik önlemleriyle getirildiği Afyonkarahisar Müzesinde açıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kent için önemli bir günün yaşandığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve New York Büyükelçiliğinin bir yıl önce yoğun çalışmalar ve diplomasiyle Türkiye'ye geri döndüğünü dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar olarak biz bunun sevincini yaşıyoruz. Milletvekillerimiz, belediye başkanımız ve rektörümüzle bu mutluluğumuzu bütün halkımızla paylaşmak istedik. 58 santimetre boyunda olan heykelimiz, 1960'lı yıllarda Çavdarlı köyünden gittiği biliniyor. Bugün tekrar doğduğu topraklara geri gelmesi gerçekten bizleri çok memnun ediyor."

Çiçek, Afyonkarahisar'ı gizemli şehir olarak ifade ettiklerini vurgulayarak, "Şehrimizin her yerinde antik dönemlerden itibaren inanılmaz tarihi eserler ve yapılara sahip. Dolayısıyla Afyonkarahisar'ın her yerinde ve ilçesinde Hitit, Frig ve Tunç devrine kadar giden tarihi eserleri ile zenginlikleri ülkemize tarihi ve kültürel anlamda değer katıyor. Bugün de Kybele heykelinin asıl ait olduğu yerde olması bizleri çok mutlu ediyor ve gururluyuz." diye konuştu.

Türkiye'nin ikinci en büyük müzesinin de Afyonkarahisar'a inşa edildiğine dikkati çeken Çiçek, Kybele heykelinin de 2022 yılının haziran ayından itibaren burada sergileneceğini ifade etti.

Heykelin getirilme programına Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ve davetliler katıldı.

- Kybele heykeli

Türkiye'den kaçak yollarla 1960'lı yıllarda İsrail'e götürülerek satılan ve on binlerce kilometre yolculuğun ardından ABD'den 13 Aralık 2020'de Türkiye'ye getiriln heykel, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sergilenmişti.

Uzmanlarca MS 3. yüzyıla tarihlendirilen Kybele, prehistorik dönemlerden itibaren Akdeniz havzasında, özellikle Anadolu'da "ana tanrıça" olarak tapınılan 1700 yıllık Kybele'nin iki yanındaki aslanlar, doğa ve hayvanlar üzerindeki hakimiyetini sembolize ediyor.

Sideropolisli Asklepiades'in Oniki Tanrı Ana'ya sunduğu bir adak heykeli olarak tarihte bilinen Kybele'nin yazıt bölümünde, "Hermeios’un oğlu Sideropolisli Asklepiades adağı Oniki Tanrı Ana'ya dikti." ifadesi yer alıyor.

1700 yaşındaki "Kybele" heykeli, Afyonkarahisar'a getirildi

1700 yaşındaki "Kybele" heykeli, Afyonkarahisar'a getirildi

1700 yaşındaki "Kybele" heykeli, Afyonkarahisar'a getirildi

1700 yaşındaki "Kybele" heykeli, Afyonkarahisar'a getirildi

1700 yaşındaki "Kybele" heykeli, Afyonkarahisar'a getirildi

1700 yaşındaki "Kybele" heykeli, Afyonkarahisar'a getirildi

1700 yaşındaki "Kybele" heykeli, Afyonkarahisar'a getirildi

1700 yaşındaki "Kybele" heykeli, Afyonkarahisar'a getirildi

1700 yaşındaki "Kybele" heykeli, Afyonkarahisar'a getirildi

1700 yaşındaki "Kybele" heykeli, Afyonkarahisar'a getirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 24 Aralık Cuma

İmsak
06:38
Sabah
08:07
Öğle
13:02
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:11

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Cuma

Duygu Eczanesi
Merkez
Esra Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Çagrı Eczanesi
Bolvadin
Çaglayan Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Vodafone Hediye Çarkı'nda hediye seçme dönemi başlıyor

Vodafone Hediye Çarkı'nda hediye seçme dönemi başlıyor

Sakarya ve Kocaeli, kar yağışının ardından beyaza büründü

Sakarya ve Kocaeli, kar yağışının ardından beyaza büründü

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.