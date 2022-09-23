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"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" sürdü

23.09.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" sürdü

Kültür ve Turizm Bakanlığının beş şehirde düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alınan "19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin ikinci gününde Mısır'dan El-Hadra Ensemble grubu sahne aldı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 815'inci doğum yılı etkinlikleri bünyesinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 30 Eylül'e kadar devam edecek festivalde Mısır'lı El-Hadra Ensemble topluluğu, dinleyicilere keyifli bir gece yaşattı.

Festival kapsamında düzenlenen açık hava konserinde ise Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Mevlana Meydanı'nda musiki icra etti.

Festivalde, 24 Eylül'de Azerbaycan'dan Teyyub Aslanov, 25 Eylül'de Türkiye'den Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, 26 Eylül'de Almanya'dan Pera Ensemble, 27 Eylül'de Özbekistan'dan Adolat Ismoilova, 28 Eylül'de Hindistan'dan Dhruv Sangar, 29 Eylül'de Türkiye'den Cengiz Özkan ve 30 Eylül'de İran'dan Hesameddin Seraj konser verecek.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgilere "konyamistik.kulturyolufestivalleri.com" adresinden ulaşılabilir.

"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" sürdü

"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" sürdü

"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" sürdü

"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" sürdü

"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" sürdü

"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" sürdü

"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" sürdü

"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" sürdü

"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" sürdü

"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" sürdü

"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" sürdü

"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" sürdü

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