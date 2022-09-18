Erkekler final maçında ise iki Letonya takımı karşı karşıya geldi. Fokerots-Auzins G. ikilisi, Bulgacs O.-Teteris ekibini 21-16, 21-17'lik setlerle 2-0 yenerek birincilik elde etti.

19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası İzmir'de tamamlandı

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