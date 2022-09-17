İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesindeki 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda yarı finale yükselenler belli oldu.
Sadi Erdem Plaj Sporları Tesisi'nde son 24 ve son 16 turu maçlarının ardından çeyrek final müsabakaları oynandı.
Erkeklerde Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ile Utku Kesgin-Furkan Ramazan Kaplan ikilileri son 24 turunda turnuvaya veda etti.
Yarınki yarı final müsabakalarında kadınlarda ABD-Kanada ve Ukrayna-ABD, erkeklerde ise Letonya-Fransa ile İtalya-Letonya maçları yapılacak.
Turnuva, yarınki final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda çeyrek final maçları tamamlandı
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