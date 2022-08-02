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1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanlar Edirne'de anıldı

02.08.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanlar Edirne'de anıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 2 Ağustos 1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanlar için Meriç Nehri kıyısında anma programı düzenlendi.

Roman Soykırımı Anma Günü dolayısıyla, Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu, Meriç Nehri kıyısında toplandı.

Nehir kenarında açılan fotoğraf sergisinin gezilmesiyle başlayan programda, soykırımda hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu Sözcüsü Turan Şallı, burada yaptığı konuşmada, Romanların katledilişinin 78. yıl dönümünde hüzün ve acı yaşadıklarını söyledi.

2. Dünya Savaşı'nda Nazi rejiminin Romanlara yönelik kitlesel soykırım yaptığını dile getiren Şallı, "2. Dünya Savaşı sırasında Nazi rejimi ve işbirlikçilerinin desteğiyle 500 bin Roman ve Sinti'nin katledildiğinden söz edilmektedir. 2-3 Ağustos 1944'te kamplardaki çingeneler bir gecede yok edildiler." dedi.

Amaçlarının katliamlara dikkati çekmek olduğunu ifade eden Şallı, benzer olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Edirne Kent Konseyi Başkanı Nihat Çolak ise Nazi rejiminin kadın ve çocuk demeden binlerce Roman'ı katledildiğini söyledi.

Hayatını kaybedenleri saygıyla andıklarını belirten Çolak, "Bu bir insanlık suçu, bu bir soykırım. Bu insanların hiçbir günahları ve suçları yoktu. Sadece Roman kimliğine sahip oldukları için katledildiler." diye konuştu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de 2. Dünya Savaşı'nda Romanlara yönelik düzenlenen saldırıları bir kez daha kınadığını belirtti. Zafer, yaşanan olaylarda hayatının kaybedenleri saygıyla andıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından katledilen Romanlar anısına Meriç Nehri'ne çiçek bırakıldı.

Anma etkinliğine, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Romanlar katıldı.

1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanlar Edirne'de anıldı

1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanlar Edirne'de anıldı

1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanlar Edirne'de anıldı

1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanlar Edirne'de anıldı

1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanlar Edirne'de anıldı

1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanlar Edirne'de anıldı

1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanlar Edirne'de anıldı

1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanlar Edirne'de anıldı

1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanlar Edirne'de anıldı

1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanlar Edirne'de anıldı

1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanlar Edirne'de anıldı

1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanlar Edirne'de anıldı

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