2 Alman 2 İtalyan 2 de İngiliz! Okan Buruk'un canlı yayındaki sözlerinin şifreleri: Galatasaray'ın kasası dolacak

Galatasaray teknik patronu Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın transfer süreciyle ilgili konuşurken başarılı oyuncunun sezon sonunda yüksek bir bonservis bedeliyle camiaya veda etme ihtimali giderek güçlendi. Özellikle İtalya'dan Barış Alper'in ciddi talipleri var, Premier Lig ekipleri de milli oyuncuyu takip ediyor!

OKAN BURUK'UN BARIŞ ALPER MESAJI GÖZDEN KAÇTI!

'Elimizdeki en yetenekli futbolculardan biri Yunus Akgün! Kendisi bu sene çok formda özellikle mental olarak kendisini çok geliştirdi ve bir hedefi var. Kerem zaten Benfica'ya transfer oldu oradan da daha elit takımlara transfer olacağını düşünüyorum.

Bizim Barış mesela birçok mevkide oynayabiliyor. İki kanatta sağ bekte hatta Beşiktaş maçında sol bekte oynadı. Milli takımın son Galler maçına santrafor olarak başladı sol kenarda bitirdi. Avrupa piyasasında böyle oyuncular çok ilgi çekiyor. Ben Barış'ı birçok takımın izlediğini de biliyorum.

Geçen hafta bir İtalya seyahatim vardı, orada Inter kulübüne de gittim. Bizim futbolcularımızla ilgili yakın bilgi sahibiler, Türkiye'deki birçok oyuncuyu takip ediyorlar.'

SEZON SONU AVRUPA'YA GİDEBİLİR!

Okan Buruk'un bu açıklamalarında kullandığı vücut dil Barış Alper'in sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalinin çok güçlü olduğu anlamına geliyor. Öyle ki; milli oyuncu da röportajlarında hedefinin Avrupa olduğunu net bir dille ifade ediyor.

HOLLANDA MAÇINDA VAN DİJK'İ ZORLAMIŞTI

24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz; geçen sezon Galatasaray ile 55 maça çıktı! 7 kez gol sevinci yaşayan Barış; 12 de asist yaptı. Milli takımımızın Euro 2024 serüveninde de dikkat çeken isimlerden biri olan Barış; Hollanda karşılaşmasında Van Dijk'i oldukça zorlamıştı!

İŞTE BARIŞ ALPER'İN TALİPLERİ!

Premier Lig'den Seria A'dan Bundesliga'dan birçok takım Barış Alper Yılmaz ile ilgileniyor. İşte o takımlar...