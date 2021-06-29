2 çocuğa cinsel istismara tepkiler çığ gibi! Ünlüler Elmalı davası olayına paylaşımlarıyla isyan etti!

Önceki gün uğradıkları cinsel istismarı resim çizerek anlatan iki çocuğun, anne ve üvey babasının serbest bırakılması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Antalya'da öz annesi ve üvey babası tarafından cinsel tacizde bulunan iki çocuğun görüldüğü davada çıkan karar ünlü isimleri isyan ettirdi. Aralarında Serkay Tütüncü, Ezgi Mola ve Gökhan Özoğuz gibi isimlerin bulunduğu ünlü isimler #elmalıdavası etiket ile paylaşım yaptı.
Ünlü isimlerden 'Elmalı Davası' tepkisi!
Yeşim Salkım: Hani siz Müslüman değil miydiniz?
Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, Instagram hesabından paylaştığı videoda Elmalı Davası'na ilişkin yorumda bulundu. Karara çok büyük tepki veren Salkım, "Arkadaş nasıl bir döneme denk geldik, gerçekten anlayabilmiş değilim. Yahu kaç yaşında bunlar... Bunlar çocuk! Siz manyak mısınız? Bunları (anne ve üvey babayı) nasıl bırakabiliyorsunuz? Ne demeleri gerekiyor, daha ne yapmaları gerekiyor bu çocukların? Ne çizerek size anlatmaları gerekiyor? Neyi görüp de hayal edebilir bu çocuklar? Hangi hakim, hangi savcı, hangi adalet, buna evet der? Hani siz Müslüman değil miydiniz? Cuma günleri siz namaz kılmıyor muydunuz? Var mı Müslümanlıkta böyle bir şey? Allah belanızı versin topunuzun!" sözlerini kullandı.
MUHARREM İNCE
Çocuk istismarını görmezden gelen vicdansızlar! Çocukların minicik elleriyle çizdiklerini görmediniz mi? Ne çocuklarımızı koruyabildiniz ne de haklarını savunabildiniz. Çocuklarımızın ahı yerde kalmayacak.
NÜKHET DURU
Tecavüzcüler, tacizciler, kadın katilleri, çocuk istismarcıları serbest bırakılamaz. Her serbest kalan, her cezasını çekmeden bu işten yırtan kişi yeni vakalara adeta motivasyon oluyor. Bu yolun çıkmaz sokak olduğunu kabul etmekle başlayacak çözüm.
CANAN KARATAY
Profesör Canan Karatay'da bu olaya kayıtsız aklamayarak paylaşımda bulundu.
BERRAK TÜZÜNATAÇ
Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç paylaşımında, "Esas ehliyet çocuk sahibi olmak isteyenlere verilmeli. Araç kullanmak için bile aylarca eğitim verilirken korkunç insanların çocuk yapmasına izin veriliyor. Bu insanların değil çocuk, bitki sahibi olmasına izin verilmemeli. Bu kadar kolay mı 1 çocuğun hayatını mahvetmek" ifadelerini kullandı.
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