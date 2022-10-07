YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. 2. İstanbul Karavan Festivali başladı

2. İstanbul Karavan Festivali başladı

07.10.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. İstanbul Karavan Festivali başladı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Karavan Festivali, doğasever karavan meraklılarını ağırlamaya başladı.

Doğada Yaşam Okulu, Sarıyer'deki 400 dönümlük festival arazisinin kapılarını karavan tutkunlarına açtı. Mayısta "Yaza Merhaba" konseptiyle ilki düzenlenen festival, bu kez "Yaza Veda" konseptiyle gerçekleştiriliyor.

Karavanla konaklamanın yanı sıra günübirlik girişler de yapılabilen festivale 200'e yakın karavan ve 7 bini aşkın bireysel ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Ziyaretçiler, doğada keyifli vakit geçirmenin yanı sıra Türkiye'nin önde gelen karavan markaları, doğa ve kamp ekipmanlarına dair birçok seçeneği bir arada bulma imkanı yakalayacak.

Karavan ve doğal yaşamla ilgili söyleşiler ve spor aktiviteleri gibi çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği festival, 9 Ekim'de sona erecek.

2. İstanbul Karavan Festivali başladı

2. İstanbul Karavan Festivali başladı

2. İstanbul Karavan Festivali

2. İstanbul Karavan Festivali

2. İstanbul Karavan Festivali

2. İstanbul Karavan Festivali

2. İstanbul Karavan Festivali

2. İstanbul Karavan Festivali

2. İstanbul Karavan Festivali

2. İstanbul Karavan Festivali

2. İstanbul Karavan Festivali

2. İstanbul Karavan Festivali

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:35
Sabah
07:00
Öğle
12:57
İkindi
16:09
Akşam
18:45
Yatsı
20:04
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.