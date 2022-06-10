2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali başladı

İZMİR (AA) - 2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Zülfü Livaneli Film Müzikleri Konseri ile başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürlerarası Sanat Derneği iş birliği düzenlenen festivalin açılış konserinde, Rengim Gökmen yönetimindeki Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ,"Yol", "Sürü", "Yılanı Öldürseler" gibi filmlerde yer alan Zülfü Livaneli bestelerini seslendirdi.

Konser sonunda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, 2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Onur Ödülü'nü Zülfü Livaneli'ye takdim etti.

Livaneli, yaptığı konuşmada, konser sırasında müziğini yaptığı filmlerde imzaları bulunan Yaşar Kemal, Yılmaz Güney ve hayatını kaybetmiş sanatçıları, isimleri hatırladığını söyledi.

Dayanışma için birlikte pek çok eserde birlikte çalıştıklarını kaydeden Livaneli, "Gerçekten çok duygulu anlar yaşadım." diye konuştu.

2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Yönetmeni Vecdi Sayar ise 19 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek festivalin, 100'ü aşkın uzun metrajlı film içeren zengin bir programla seyirci karşısında olacağını söyledi.

Festivalde müziğin bir filmde ne kadar önemli olduğunu göstermeyi istediklerini kaydeden Sayar, Türk filmlerinde müziğin rolünün güçlenmesini istediklerini belirtti.

Sayar, festivale destek veren resmi kurumlara, yabancı kültür ataşelerine, kültür merkezi yöneticilerine, özel sektör temsilcilerine de teşekkür etti.

- Program

Festival kapsamında, 2 açık, 5 kapalı, toplam 7 mekanda gösterilecek filmlerin yanı sıra, söyleşiler, konserler ve Müzik Temalı Kısa Film Geliştirme Atölyesi yapılacak.

Ustalara Saygı bölümünde Alexandre Desplat ve Carlos Saura filmleri yer alacak.

"Anılarına" bölümünde Metin Bükey, Mikis Theodorakis ve Nino Rota'nın müziklerini yaptığı filmler gösterilecek.

Emek Ödüllerinin sahipleri ise sinema ve müzik yazarı Atilla Dorsay ile müzik ve ses tasarımı alanındaki çalışmaları ve arşivciliği ile tanınan Necip Sarıcı olacak.

Festivalin Ulusal Yarışma bölümünde 10 film yarışacak.

Program kapsamında "100 Yıllık Efsane:Judy Garland", "Müziğin Yıldızları", "Müzikaller Ölümsüzdür", "Öyleyse Dans!", "Müziğin İzinde", "Kısaca Müzik" bölümleri de sanatseverlerle buluşacak.