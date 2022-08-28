2. Karabük Bisiklet Festivali sona erdi

Bisikletlilerin Uluyayla etabı için sabah kamp alanından çıktığını aktaran Ertuğrul, "65 kilometrelik etap kapsamında ilçe merkezimiz ve 10'a yakın köyümüzden geçildi. Daha farklı etkinliklere ev sahipliği yapmak istiyoruz." diye konuştu.

- Festivale Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 80 sporcu katıldı

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