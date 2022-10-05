2. Lig'den Fenerbahçe'ye gelmişti, şimdi ise dünya devine imzayı atıyor! Miguel Crespo, Atletico Madrid yolunda...

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız 8 haftada 14 puan toplayarak 1 maç eksiğiyle 7. sırada yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımına aşıladığı sistem, sarı - lacivertli taraftarların beğenisini toplamıştı. Portekizli çalıştırıcının camiaya verdiği pozitif etkinin yanı sıra birçok futbolcunun performansındaki yükseliş de dikkatleri çekti. Bu isimlerden biri ise hiç şüphesiz Miguel Crespo oldu...
MIGUEL CRESPO, ATLETICO RADARINDA
AVRUPA DEVLERİNİ PEŞİNE TAKTI
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon takımın başında yer alan Vitor Pereira'nin özel isteği sonucu Portekiz 2. Lig ekibi Estoril'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo, Avrupa devlerinin ilgisini üzerinde topladı.
SEZON BAŞINDA TAKIMDA KALDI
Sezon başında transferin gözde isimleri arasında yer alan Portekizli yıldız, birçok teklif almasına rağmen sarı - lacivertli takımda kaldı.
PERFORMANSIYLA TAM NOT ALDI
Teknik direktör Jorge Jesus'un orta sahada Willian Arao ile birlikte oynattığı Miguel Crespo, bu sezon görev yaptığı karşılaşmalarda gösterdiği performansla tam not aldı.
ATLETICO MADRID GERÇEĞİ
Orta sahada iki yönlü oyunu başarılı bir şekilde gerçekleştiren 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu Beşiktaş derbisinde İspanya La Liga devi Atletico Madrid'in izlediği ortaya çıktı.
DEVRE ARASINDA YENİDEN
Atletico Madrid'in yaz transfer döneminde de istediği ancak imza attıramadığı yıldız isim için devre arasında yeniden harekete geçeceği öğrenildi.
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