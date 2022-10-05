2. Lig'den Fenerbahçe'ye gelmişti, şimdi ise dünya devine imzayı atıyor! Miguel Crespo, Atletico Madrid yolunda...

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız 8 haftada 14 puan toplayarak 1 maç eksiğiyle 7. sırada yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımına aşıladığı sistem, sarı - lacivertli taraftarların beğenisini toplamıştı. Portekizli çalıştırıcının camiaya verdiği pozitif etkinin yanı sıra birçok futbolcunun performansındaki yükseliş de dikkatleri çekti. Bu isimlerden biri ise hiç şüphesiz Miguel Crespo oldu...