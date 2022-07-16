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20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de başladı

16.07.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de başladı

DENİZLİ (AA) - 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de çeşitli branşlarda yapılan eleme müsabakalarıyla başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi ve Atletizm Sahası'nda 52'incisi düzenlenen şampiyona öncesinde açılış töreni yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaptığı konuşmada, müsabakalara ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Balkan Atletizm Genel Sekreteri Galia Puhaleva ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Yasin Taş da sporculara başarı diledi.

Yarın yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek şampiyonada, 17 ülkeden 265 sporcu mücadele ediyor.

20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de başladı

20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de başladı

20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de başladı

20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de başladı

20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de başladı

20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de başladı

20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de başladı

20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de başladı

20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de başladı

20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de başladı

20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de başladı

20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de başladı

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