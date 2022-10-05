2022 Dünya Konferansı Bursa’da düzenleniyor

Asya Pasifik Bilim ve Teknoloji Merkezleri Ağı (ASPAC) 2022 Dünya Konferansı, Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) ve Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) iş birliğiyle başladı.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan ASPAC İcra Direktörü Maria İsabel Garcia, bilim merkezleri arası iletişimi sağlamak ve bölgedeki etkinliğini arttırmak amacıyla ev sahipliğinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Organizasyonun onur konuğu olan ASPAC Başkanı Prof. Dr. Lim Tit Meng ise Bursa Büyükşehir Belediyesine misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız da tarihi ve doğal güzelliklerini sanayi ve teknolojiyle birleştirmeyi başaran Bursa’da uluslararası bir organizasyonu gerçekleştirmekten büyük onur duyduklarını ifade etti.

Yıldız, “Program hem şehrimizin tanınmasına hem de BTM tarafından yapılan çalışmaların dünyanın birçok bölgesinden katılacak konuklara tanıtılmasında destek olacaktır. Konferansta emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Başkanvekili Ahmet Yıldız tarafından Maria İsabel Garcia ve Prof. Dr. Lim Tit Meng’e günün anısına hediye takdim edildi.

7 Ekim'de sona erecek etkinlik, uzman isimlerin yer aldığı oturumlarla devam etti.