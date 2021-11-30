2022 Pirelli Takvimi görücüye çıktı

2022 Pirelli Takvimi, ünlü müzisyen, söz yazarı ve fotoğrafçı Bryan Adams’ın imzasını taşıyor. 2022 Pirelli Takvimi'nde ünlü aktris Jennifer Hudson, şarkıcı ve söz yazarı Iggy Pop, şarkıcı ve oyuncu Cher gibi isimler yer aldı.

İŞTE 2022 PİRELLİ TAKVİMİ

Bohan Phoenix Ünlü müzisyen, söz yazarı ve fotoğrafçı Bryan Adams’ın imzasını taşıyan 2022 Pirelli Takvimi, 1960’lı yıllardan bugüne dek uzanan uluslararası müzik yıldızlarının kutlaması ve pandemi nedeniyle verilen aranın ardından bir geri dönüş niteliğinde.

Bryan Adams Müzik dünyasındaki başarılarına yenilerini eklemeye devam eden Bryan Adams, bir yandan da ünlü bir fotoğrafçı kimliğiyle kendini kanıtlıyor. Adams, 'Yolda' temalı Pirelli Takvimi için çektiği fotoğraflarla sanatçıların yollardaki ve turnelerdeki anlarından kareler ortaya koyuyor.

Cher Çekimlerin gerçekleştiği sette müzisyenler, performans öncesi gerginlikten provalar ile konserler arasındaki molalara, bir şehirden diğerine uzun yolculuklara ve otel odalarının yalnızlığına kadar turne hayatının farklı anlarını yeniden yaşıyor.

Grimes Takvimin 48. edisyonunda farklı yaşlardan, müzik türleri ve kültürlerden dünyaca ünlü on sanatçı Bryan Adams’a eşlik ediyor: Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, Saweetie, St. Vincent ve Kali Uchis.