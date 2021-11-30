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2022 Pirelli Takvimi görücüye çıktı

30.11.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılından itibaren çıplaklığı ve süper modellerin fotoğraflarını terk eden Pirelli Takvimi, merakla beklenen yeni versiyonuyla görücüye çıktı.

2022 Pirelli Takvimi, ünlü müzisyen, söz yazarı ve fotoğrafçı Bryan Adams’ın imzasını taşıyor.

2022 Pirelli Takvimi'nde ünlü aktris Jennifer Hudson, şarkıcı ve söz yazarı Iggy Pop, şarkıcı ve oyuncu Cher gibi isimler yer aldı.

İŞTE 2022 PİRELLİ TAKVİMİ

Bohan Phoenix

Bohan Phoenix
Ünlü müzisyen, söz yazarı ve fotoğrafçı Bryan Adams’ın imzasını taşıyan 2022 Pirelli Takvimi, 1960’lı yıllardan bugüne dek uzanan uluslararası müzik yıldızlarının kutlaması ve pandemi nedeniyle verilen aranın ardından bir geri dönüş niteliğinde.

Bryan Adams

Bryan Adams
Müzik dünyasındaki başarılarına yenilerini eklemeye devam eden Bryan Adams, bir yandan da ünlü bir fotoğrafçı kimliğiyle kendini kanıtlıyor. Adams, 'Yolda' temalı Pirelli Takvimi için çektiği fotoğraflarla sanatçıların yollardaki ve turnelerdeki anlarından kareler ortaya koyuyor.

Cher

Cher
Çekimlerin gerçekleştiği sette müzisyenler, performans öncesi gerginlikten provalar ile konserler arasındaki molalara, bir şehirden diğerine uzun yolculuklara ve otel odalarının yalnızlığına kadar turne hayatının farklı anlarını yeniden yaşıyor.

Grimes

Grimes
Takvimin 48. edisyonunda farklı yaşlardan, müzik türleri ve kültürlerden dünyaca ünlü on sanatçı Bryan Adams’a eşlik ediyor: Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, Saweetie, St. Vincent ve Kali Uchis.

Gitar

Gitar
Çekimler bu yaz sadece üç gün içinde Palace Theatre ve Hollywood'daki Chateau Marmont Oteli olmak üzere Los Angeles'taki iki lokasyonda ve Capri'deki Scalinatella otelinde gerçekleştirildi.
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