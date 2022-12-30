2022 yılında en çok konuşulan magazin olayları... Gülşen, Hadise ve dahası...

2022 yılının sonuna gelindiğinde akıllarda hangi magazin olayları kaldı gelin bir bakalım... Gülşen, Müge Anlı, İbrahim Tatlıses, Hadise gibi öne çıkan isimleri kimler takip etti.
2022 yılında bazıları kaza geçirdi, bazıları boşandı, bazıları sahne kıyafetleriyle konuşuldu. Bu yılın öne çıkan olayları o kadar çok ki gelin en ama en çok konuşulanlara kısa kısa göz atalım...
Yılın başından sonuna kadar Hadise'yi konuştuk desek yanlış olmaz. Kimselere söylemeden evlenmesi ve bir anda olaylı şekilde boşanmasıyla gündem olan Hadise'nin üstüne bir de Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile mesajlarının ifşa olması herkesi şoke etti.
Hadise iddialı sahne kıyafetleri ve danslarıyla da akıllara kazındı.
Elbette dans ve sahne kıyafeti deyine kraliçe Gülşen'di. Gülşen ne olursa olsun geri adım atmadı, seksi dansları, iddialı kıyafetleri ve şovlarıyla bu yıla adını yazdırdı.
Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ece Erken geçirdiği zor günlerden sonra ekranlara döndü. Aileyle sorunlar yaşayan sunucu reddi miras yapmayı da ihmal etmedi.
Yıllardır ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı herkesi şaşırttı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyuran Anlı düğününü de gözlerden uzak şekilde gerçekleştirdi.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Bodrum'da ölümden döndü. Tatlıses'in içerisinde olduğu otomobil Yalıkavak'ta şarampolden yuvarlandı. Ayak tarak kemiklerinde kırıklar tespit edilen İbrahim Tatlıses, kaza sonrası otomobilinden çıkarıldı ve akşamına da sahneye çıktı.
Tatlıses daha önce de kafasından vurulmuştu.