2022 yılında en çok konuşulan magazin olayları... Gülşen, Hadise ve dahası...

2022 yılının sonuna gelindiğinde akıllarda hangi magazin olayları kaldı gelin bir bakalım... Gülşen, Müge Anlı, İbrahim Tatlıses, Hadise gibi öne çıkan isimleri kimler takip etti.

2022 yılında bazıları kaza geçirdi, bazıları boşandı, bazıları sahne kıyafetleriyle konuşuldu. Bu yılın öne çıkan olayları o kadar çok ki gelin en ama en çok konuşulanlara kısa kısa göz atalım...