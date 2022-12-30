MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 2022 yılında en çok konuşulan magazin olayları... Gülşen, Hadise ve dahası...

2022 yılında en çok konuşulan magazin olayları... Gülşen, Hadise ve dahası...

30.12.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılında en çok konuşulan magazin olayları deyince akla hemen Hadise ve Gülşen geliyor. Hem sahne kıyafetleri hem de özel hayatlarıyla gündemden düşmeyen iki şarkıcının dışında da elbette pek çok olay oldu. Kimi evlendi kimi boşandı, kimi güldü kimi ağladı... İşte 2022 yılında en çok konuşulan magazin olayları...

2022 yılının sonuna gelindiğinde akıllarda hangi magazin olayları kaldı gelin bir bakalım... Gülşen, Müge Anlı, İbrahim Tatlıses, Hadise gibi öne çıkan isimleri kimler takip etti.

2022 yılında bazıları kaza geçirdi, bazıları boşandı, bazıları sahne kıyafetleriyle konuşuldu. Bu yılın öne çıkan olayları o kadar çok ki gelin en ama en çok konuşulanlara kısa kısa göz atalım...

KIYAFETLER, AŞKLAR VE DİĞER ŞEYLER...

Yılın başından sonuna kadar Hadise'yi konuştuk desek yanlış olmaz. Kimselere söylemeden evlenmesi ve bir anda olaylı şekilde boşanmasıyla gündem olan Hadise'nin üstüne bir de Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile mesajlarının ifşa olması herkesi şoke etti.


Hadise iddialı sahne kıyafetleri ve danslarıyla da akıllara kazındı.

Elbette dans ve sahne kıyafeti deyine kraliçe Gülşen'di. Gülşen ne olursa olsun geri adım atmadı, seksi dansları, iddialı kıyafetleri ve şovlarıyla bu yıla adını yazdırdı.

Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ece Erken geçirdiği zor günlerden sonra ekranlara döndü. Aileyle sorunlar yaşayan sunucu reddi miras yapmayı da ihmal etmedi.

Yıllardır ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı herkesi şaşırttı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyuran Anlı düğününü de gözlerden uzak şekilde gerçekleştirdi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Bodrum'da ölümden döndü. Tatlıses'in içerisinde olduğu otomobil Yalıkavak'ta şarampolden yuvarlandı. Ayak tarak kemiklerinde kırıklar tespit edilen İbrahim Tatlıses, kaza sonrası otomobilinden çıkarıldı ve akşamına da sahneye çıktı.


Tatlıses daha önce de kafasından vurulmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Gülşen magazin sahne kıyafetleri

En Çok Okunan Haberler

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

'Beni aradın' düellosunda son perde!

'Beni aradın' düellosunda son perde!

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: En ağır tablo...

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: En ağır tablo...

EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

Yıkımına başlandı! İmamoğlu: Anahtar teslim İBB'ye verilecek

Yıkımına başlandı! İmamoğlu: Anahtar teslim İBB'ye verilecek

Şoke eden ayrılık iddiası! Ayrılır ayrılmaz ona gitti

Şoke eden ayrılık iddiası! Ayrılır ayrılmaz ona gitti

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.