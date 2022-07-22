22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali başladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Ereğli Belediyesince düzenlenen festival kapsamında katılımcılar Erdemir Caddesi'nde toplandı.

Türkiye ve farklı ülkelerden gelen folklor ekipleri ile katılımcıların yer aldığı kortej, Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde sona erdi.

Kortejde, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçe protokolü, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

Vatandaşlar, yurt dışından gelen ekiplere yoğun ilgi gösterdi, kostümleriyle kortejde yer alan sanatçılarla fotoğraf çektirebilmek için kuyruk oluşturdu.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, bu yıl 22. düzenlenen festivalin 4 güne çıkarıldığını, gösterilen ilgiden de son derece memnun olduklarını söyledi.

Yurt içinin yanı sıra farklı ülkelerden de konukların ilçeye geldiğini belirten Posbıyık, "Türkiye'den ve Avrupa'nın farklı yerlerinden 500'e yakın folklor dansçılarını ağırlıyoruz. Festivalimiz sadece Türkiye'de değil, tüm Avrupa'da da ses getiriyor. Türkiye'nin ödüllü en büyük festivaliyiz. Toplumun her kesimine hitap ediyoruz. Döneminde popülaritesi en yüksek sanatçıları getiriyoruz. Başarımızın temel noktası budur." diye konuştu.