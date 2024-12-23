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23 Aralık MasterChef'te ilk ceket Kerem'in oldu! MasterChef'te kim kazandı? Sosyal medya yıkıldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.12.2024 07:15
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MasterChef Türkiye’de 22 Aralık 2024'te heyecan doruğa çıktı! Yarışmacılar, şef Ömür Akkor'un özel tarifini yaparak, MasterChef ceketini kazanan ilk ismi belirlemek için mücadele etti. Peki, MasterChef ceketi kazanan isim kim oldu? Detaylar haberimizde!

MasterChef Türkiye 22 Aralık 2024 tarihinde finale kalan isimler ceket için mücadele etti. İzleyiciler, yarışmacıların ceket almak için gösterdikleri büyük çabayı ekranlarında takip etti. İlk ceketi kazanan yarışmacı belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye'nin ilk ceketi kimin oldu ve 22 Aralık 2024'te kim kazandı? İşte detaylar...

MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM KAZANDI?

Yarışmacılar, 22 Aralık 2024'te en yüksek puanı alarak MasterChef Türkiye'nin prestijli ceketi için mücadele etti. Şef Ömür Akkor’un özel tarifinin ardından yapılan jüri değerlendirmesinde yarışmacılar, her zamanki gibi yeteneklerini sergileyerek jüri üyelerinden yüksek puan almaya çalıştı. İlk ceketi kazanan isim, Kerem oldu. Kerem, toplamda 51 puan alarak yarışmaya ilk ceketi giyen isim oldu ve büyük bir avantaj elde etti.

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MASTERCHEF'TE BÜYÜK MÜCADELE

MasterChef Türkiye’de toplamda 6 ceket verildi. İlk ceketi kazanan Kerem’in ardından diğer ceketi kazanan isimler de merak konusu oldu. İşte ceketleri kazanan yarışmacılar:
Beyza
Kerem (İlk Ceket)
Onur
Erim
Eda

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Her ceket, yarışmacılar için büyük bir anlam taşıyor, çünkü ceket kazanmak, yarışmanın bir sonraki aşamasına geçebilmek için önemli bir adım.

Kerem'in ceketi alması sosyal medyada büyük bir sevinçle karşılandı ve "Hak etti" yorumları yapıldı. İşte yapılan yorumlar:

"ŞAMPİYON OLMALISIN"

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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